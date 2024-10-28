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Генконсул раскрыл, как проблема расчетов повлияла на торговлю РФ и Гонконга

Генконсул раскрыл, как проблема расчетов повлияла на торговлю РФ и Гонконга - 28.10.2024, ПРАЙМ

Генконсул раскрыл, как проблема расчетов повлияла на торговлю РФ и Гонконга

Трудности с банковскими услугами, с которыми сталкивались некоторые российские компании в Гонконге, никогда не обладали решающим значением для развития... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T09:46+0300

2024-10-28T09:46+0300

2024-10-28T09:46+0300

экономика

торговля

россия

гонконг

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ПЕКИН, 28 окт - ПРАЙМ. Трудности с банковскими услугами, с которыми сталкивались некоторые российские компании в Гонконге, никогда не обладали решающим значением для развития двусторонней торговли, заявил в интервью газете South China Morning Post генконсул России в специальном административном районе (САР) КНР Гонконге Анатолий Каргаполов. По данным издания, у некоторых российских компаний ранее возникли трудности с банковскими услугами в Гонконге. "(Трудности в банковских расчетах - ред.) никогда не имели решающего значения для развития двусторонней торговли", - сказал Каргаполов изданию. Газета отмечает, что двусторонняя торговля Гонконга с РФ выросла до 5,8 миллиарда долларов по итогам 2023 года, что на 50,9% больше, чем показатели 2022 года. По словам генконсула, санкции США в отношении десятков гонконгских компаний за их предполагаемые связи с Россией были призваны "негативно повлиять" на российско-китайскую торговлю. В сентябре минфин США ввел санкции в отношении 26 гонконгских компаний. Каргаполов подчеркнул, что эти санкции являются "незаконными". "Мировая экономика грубо искажена методами, которые Запад использует для наказания тех, кто не следует его "правилам", пропитанным неоколониализмом, и для уничтожения своих конкурентов", - приводит газета его слова. Он добавил, что западные страны пытались использовать те же методы против российско-китайской торговли и Гонконга в частности, пытаясь подорвать статус города как мирового финансового центра. Каргаполов также заявил о значительном интересе к Гонконгу со стороны российских компаний, которые стремятся поставлять сельскохозяйственную и пищевую продукцию в город для дальнейшего реэкспорта в страны АСЕАН и на материковую часть Китая. Статус Гонконга как центра исследований и разработок, по словам генконсула, также открывает новые возможности для сотрудничества в таких областях, как искусственный интеллект и финтех, например, в области банковского программного обеспечения.

https://1prime.ru/20241028/perevod-852461548.html

https://1prime.ru/20241028/gaz-852462656.html

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торговля, россия, гонконг