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Товарооборот между Россией и Белоруссией вырос на шесть процентов - 28.10.2024, ПРАЙМ
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Товарооборот между Россией и Белоруссией вырос на шесть процентов
Товарооборот между Россией и Белоруссией вырос на шесть процентов - 28.10.2024, ПРАЙМ
Товарооборот между Россией и Белоруссией вырос на шесть процентов
Товарооборот между Россией и Белоруссией за восемь месяцев текущего года вырос на 6% в годовом выражении и составил 32,5 миллиарда долларов, говорится в... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T17:47+0300
2024-10-28T17:47+0300
экономика
россия
белоруссия
товарооборот
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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Белоруссией за восемь месяцев текущего года вырос на 6% в годовом выражении и составил 32,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении правительства РФ в официальном Telegram-канале. "Александр Лукашенко (президент Республики Беларусь – ред.) и Денис Мантуров (первый вице-премьер РФ – ред.) обсудили вопросы торгово-промышленного сотрудничества России и Беларуси. Товарооборот между странами по итогам прошлого года увеличился более чем на 5% и достиг почти 47 миллиардов долларов. По итогам первых восьми месяцев текущего года также сохраняется положительная динамика - взаимная торговля выросла на 6%, до 32,5 миллиарда долларов", - отмечается в сообщении по итогам рабочей поездки Мантурова в Белоруссию. Первый вице-премьер РФ и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе встречи затронули вопросы реализации единой промышленной политики Союзного государства. Также отрабатывается вопрос взаимного доступа промышленной продукции России и Белоруссии к инструментам государственной поддержки.
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россия, белоруссия, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, товарооборот
17:47 28.10.2024
 
Товарооборот между Россией и Белоруссией вырос на шесть процентов

Товарооборот между Россией и Белоруссией за 8 месяцев вырос на 6%, до $32,5 млрд

© POOL | Перейти в медиабанк" Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
 Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
© POOL
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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Белоруссией за восемь месяцев текущего года вырос на 6% в годовом выражении и составил 32,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении правительства РФ в официальном Telegram-канале.
"Александр Лукашенко (президент Республики Беларусь – ред.) и Денис Мантуров (первый вице-премьер РФ – ред.) обсудили вопросы торгово-промышленного сотрудничества России и Беларуси. Товарооборот между странами по итогам прошлого года увеличился более чем на 5% и достиг почти 47 миллиардов долларов. По итогам первых восьми месяцев текущего года также сохраняется положительная динамика - взаимная торговля выросла на 6%, до 32,5 миллиарда долларов", - отмечается в сообщении по итогам рабочей поездки Мантурова в Белоруссию.
Первый вице-премьер РФ и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе встречи затронули вопросы реализации единой промышленной политики Союзного государства. Также отрабатывается вопрос взаимного доступа промышленной продукции России и Белоруссии к инструментам государственной поддержки.
Президент Владимир Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
Западу не удалось поставить на колени Белоруссию и Россию, заявил Лукашенко
12:19
 
ЭкономикаРОССИЯБЕЛОРУССИЯтоварооборот
 
 
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