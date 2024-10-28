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Товарооборот между Россией и Белоруссией вырос на шесть процентов

Товарооборот между Россией и Белоруссией вырос на шесть процентов - 28.10.2024, ПРАЙМ

Товарооборот между Россией и Белоруссией вырос на шесть процентов

Товарооборот между Россией и Белоруссией за восемь месяцев текущего года вырос на 6% в годовом выражении и составил 32,5 миллиарда долларов, говорится в... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T17:47+0300

2024-10-28T17:47+0300

2024-10-28T17:47+0300

экономика

россия

белоруссия

товарооборот

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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Белоруссией за восемь месяцев текущего года вырос на 6% в годовом выражении и составил 32,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении правительства РФ в официальном Telegram-канале. "Александр Лукашенко (президент Республики Беларусь – ред.) и Денис Мантуров (первый вице-премьер РФ – ред.) обсудили вопросы торгово-промышленного сотрудничества России и Беларуси. Товарооборот между странами по итогам прошлого года увеличился более чем на 5% и достиг почти 47 миллиардов долларов. По итогам первых восьми месяцев текущего года также сохраняется положительная динамика - взаимная торговля выросла на 6%, до 32,5 миллиарда долларов", - отмечается в сообщении по итогам рабочей поездки Мантурова в Белоруссию. Первый вице-премьер РФ и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе встречи затронули вопросы реализации единой промышленной политики Союзного государства. Также отрабатывается вопрос взаимного доступа промышленной продукции России и Белоруссии к инструментам государственной поддержки.

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россия, белоруссия, товарооборот