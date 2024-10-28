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ЦБ за 9 месяцев выявил почти 6 тысяч субъектов с нелегальной деятельностью

ЦБ за 9 месяцев выявил почти 6 тысяч субъектов с нелегальной деятельностью - 28.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ за 9 месяцев выявил почти 6 тысяч субъектов с нелегальной деятельностью

Банк России в январе-сентябре текущего года выявил почти 6 тысяч субъектов с признаками нелегальной деятельности, что на 43% больше, чем за такой же период... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T14:05+0300

2024-10-28T14:05+0300

2024-10-28T14:05+0300

банк россии

нелегальный рынок

финансовые пирамиды

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Банк России в январе-сентябре текущего года выявил почти 6 тысяч субъектов с признаками нелегальной деятельности, что на 43% больше, чем за такой же период прошлого года, более половины из них - с признаками финансовых пирамид, говорится в сообщении ЦБ. "За 9 месяцев 2024 года было выявлено почти 6 тысяч субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и других) с признаками нелегальной деятельности: более 3,4 тысячи с признаками финансовых пирамид; более 1,3 тысячи с признаками нелегальных кредиторов и более 1,1 тысячи с признаками нелегальных профессиональных участника рынка ценных бумаг", - говорится в сообщении пресс-службы регулятора. "Это на 43% больше, чем за такой же период прошлого года. Большинство таких схем действует в Интернете. Рост происходит из-за масштабирования псевдоинвестиционных проектов в соцсетях и Телеграм. ... По информации правоохранительных органов, в результате рассмотрения материалов, направленных Банком России, в том числе за предыдущие периоды, было возбуждено около 480 административных дел и более 100 уголовных дел", - отметили там же. Количество выявленных интернет-проектов с признаками финансовых пирамид, включая псевдоинвестиционные проекты, увеличилось на 59% год к году, псевдоброкеров – на 78%, указывается в сообщении. Указывается, что большая часть ресурсов, которые использовали мошенники для продвижения своих услуг (сайтов, телеграмм-каналов, страниц в соцсетях), были выявлены на начальном этапе, до их индексации поисковыми системами, и заблокированы по инициативе Банка России за распространение информации о деятельности финансовой пирамиды или оказании финансовых услуг без разрешения. Такие проекты не успевают "раскрутиться" и привлечь значительные средства, обратили внимание в пресс-службе регулятора. Всего за 9 месяцев был ограничен доступ почти к 12 тысячам ресурсов в Интернете, которые принадлежали нелегальным участникам финансового рынка и субъектам с признаками финансовых пирамид, указывается там же.

https://1prime.ru/20241025/avtorynok-852438567.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нелегальный рынок, финансовые пирамиды