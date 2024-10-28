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"Вовина тысяча". В Сети с иронией прокомментировали новую идею Зеленского

"Вовина тысяча". В Сети с иронией прокомментировали новую идею Зеленского - 28.10.2024, ПРАЙМ

"Вовина тысяча". В Сети с иронией прокомментировали новую идею Зеленского

Пользователи соцсетей с иронией прокомментировали указание Владимира Зеленского о выплате каждому жителю Украины одной тысячи гривен (около 2350 рублей). | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T23:34+0300

2024-10-28T23:34+0300

2024-10-28T23:34+0300

политика

украина

владимир зеленский

выплаты

поддержка

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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Пользователи соцсетей с иронией прокомментировали указание Владимира Зеленского о выплате каждому жителю Украины одной тысячи гривен (около 2350 рублей). На прошлой неделе Зеленский пообещал гражданам страны запустить программу, которая "будет ощутима для каждой семьи".В связи с этим пользователи соцсетей записывают ироничные ролики о жизни после выполнения указания Зеленского. Примеры таких роликов опубликовала "Страна.ua". Например, на кадрах размещенных в TikTok видео пользователи мечтают о поездках на курортные острова, катании на яхтах, приобретении дорогих алкогольных напитков и называют это жизнью на "Вовину тысячу".СМИ ранее сообщили, сославшись на данные Всемирного банка, что из 32 миллионов жителей Украины девять находятся в бедности.Международное агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины до уровня "SD/SD" — "выборочный дефолт". Это произошло после подписания Зеленским закона о реструктуризации госдолга страны, который позволяет приостанавливать выплаты по внешним займам до октября.

https://1prime.ru/20241028/zelenskiy-852468783.html

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украина, владимир зеленский, выплаты, поддержка