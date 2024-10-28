https://1prime.ru/20241028/tysyacha-852478113.html
"Вовина тысяча". В Сети с иронией прокомментировали новую идею Зеленского
"Вовина тысяча". В Сети с иронией прокомментировали новую идею Зеленского - 28.10.2024, ПРАЙМ
"Вовина тысяча". В Сети с иронией прокомментировали новую идею Зеленского
Пользователи соцсетей с иронией прокомментировали указание Владимира Зеленского о выплате каждому жителю Украины одной тысячи гривен (около 2350 рублей). | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T23:34+0300
2024-10-28T23:34+0300
2024-10-28T23:34+0300
политика
украина
владимир зеленский
выплаты
поддержка
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_369f2c677f5fd1439b55968e4aeb61b0.jpg
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Пользователи соцсетей с иронией прокомментировали указание Владимира Зеленского о выплате каждому жителю Украины одной тысячи гривен (около 2350 рублей). На прошлой неделе Зеленский пообещал гражданам страны запустить программу, которая "будет ощутима для каждой семьи".В связи с этим пользователи соцсетей записывают ироничные ролики о жизни после выполнения указания Зеленского. Примеры таких роликов опубликовала "Страна.ua". Например, на кадрах размещенных в TikTok видео пользователи мечтают о поездках на курортные острова, катании на яхтах, приобретении дорогих алкогольных напитков и называют это жизнью на "Вовину тысячу".СМИ ранее сообщили, сославшись на данные Всемирного банка, что из 32 миллионов жителей Украины девять находятся в бедности.Международное агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины до уровня "SD/SD" — "выборочный дефолт". Это произошло после подписания Зеленским закона о реструктуризации госдолга страны, который позволяет приостанавливать выплаты по внешним займам до октября.
https://1prime.ru/20241028/zelenskiy-852468783.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_cabcda358b025ca2c619112fff9705c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, выплаты, поддержка
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, выплаты, поддержка
"Вовина тысяча". В Сети с иронией прокомментировали новую идею Зеленского
В Сети высмеяли идею Зеленского о выплате жителям Украины по одной тысяче гривен
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Пользователи соцсетей с иронией прокомментировали указание Владимира Зеленского о выплате каждому жителю Украины одной тысячи гривен (около 2350 рублей).
На прошлой неделе Зеленский пообещал гражданам страны запустить программу, которая "будет ощутима для каждой семьи".
В связи с этим пользователи соцсетей записывают ироничные ролики о жизни после выполнения указания Зеленского. Примеры таких роликов опубликовала "Страна.ua
". Например, на кадрах размещенных в TikTok видео пользователи мечтают о поездках на курортные острова, катании на яхтах, приобретении дорогих алкогольных напитков и называют это жизнью на "Вовину тысячу".
СМИ ранее сообщили, сославшись на данные Всемирного банка, что из 32 миллионов жителей Украины девять находятся в бедности.
Международное агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины до уровня "SD/SD" — "выборочный дефолт". Это произошло после подписания Зеленским закона о реструктуризации госдолга страны, который позволяет приостанавливать выплаты по внешним займам до октября.
"Нужны аплодисменты": в Раде рассказали, как Зеленский помог России