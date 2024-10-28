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"Вовина тысяча". В Сети с иронией прокомментировали новую идею Зеленского - 28.10.2024, ПРАЙМ
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"Вовина тысяча". В Сети с иронией прокомментировали новую идею Зеленского
"Вовина тысяча". В Сети с иронией прокомментировали новую идею Зеленского - 28.10.2024, ПРАЙМ
"Вовина тысяча". В Сети с иронией прокомментировали новую идею Зеленского
Пользователи соцсетей с иронией прокомментировали указание Владимира Зеленского о выплате каждому жителю Украины одной тысячи гривен (около 2350 рублей). | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T23:34+0300
2024-10-28T23:34+0300
политика
украина
владимир зеленский
выплаты
поддержка
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Пользователи соцсетей с иронией прокомментировали указание Владимира Зеленского о выплате каждому жителю Украины одной тысячи гривен (около 2350 рублей). На прошлой неделе Зеленский пообещал гражданам страны запустить программу, которая "будет ощутима для каждой семьи".В связи с этим пользователи соцсетей записывают ироничные ролики о жизни после выполнения указания Зеленского. Примеры таких роликов опубликовала "Страна.ua". Например, на кадрах размещенных в TikTok видео пользователи мечтают о поездках на курортные острова, катании на яхтах, приобретении дорогих алкогольных напитков и называют это жизнью на "Вовину тысячу".СМИ ранее сообщили, сославшись на данные Всемирного банка, что из 32 миллионов жителей Украины девять находятся в бедности.Международное агентство S&amp;P понизило кредитный рейтинг Украины до уровня "SD/SD" — "выборочный дефолт". Это произошло после подписания Зеленским закона о реструктуризации госдолга страны, который позволяет приостанавливать выплаты по внешним займам до октября.
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украина, владимир зеленский, выплаты, поддержка
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, выплаты, поддержка
23:34 28.10.2024
 
"Вовина тысяча". В Сети с иронией прокомментировали новую идею Зеленского

В Сети высмеяли идею Зеленского о выплате жителям Украины по одной тысяче гривен

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Пользователи соцсетей с иронией прокомментировали указание Владимира Зеленского о выплате каждому жителю Украины одной тысячи гривен (около 2350 рублей).
На прошлой неделе Зеленский пообещал гражданам страны запустить программу, которая "будет ощутима для каждой семьи".
В связи с этим пользователи соцсетей записывают ироничные ролики о жизни после выполнения указания Зеленского. Примеры таких роликов опубликовала "Страна.ua". Например, на кадрах размещенных в TikTok видео пользователи мечтают о поездках на курортные острова, катании на яхтах, приобретении дорогих алкогольных напитков и называют это жизнью на "Вовину тысячу".
СМИ ранее сообщили, сославшись на данные Всемирного банка, что из 32 миллионов жителей Украины девять находятся в бедности.
Международное агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины до уровня "SD/SD" — "выборочный дефолт". Это произошло после подписания Зеленским закона о реструктуризации госдолга страны, который позволяет приостанавливать выплаты по внешним займам до октября.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
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