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СМИ: Польша требует от ЕК повысить пошлину на удобрения из РФ и Белоруссии
СМИ: Польша требует от ЕК повысить пошлину на удобрения из РФ и Белоруссии - 28.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: Польша требует от ЕК повысить пошлину на удобрения из РФ и Белоруссии
Польша требует от Европейской комиссии ввести 30-процентную пошлину на удобрения из России и Белоруссии, сообщает Польское телевидение. | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T19:34+0300
2024-10-28T19:34+0300
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ВАРШАВА, 28 окт - ПРАЙМ. Польша требует от Европейской комиссии ввести 30-процентную пошлину на удобрения из России и Белоруссии, сообщает Польское телевидение. "Правительство хочет, чтобы Европейская комиссия обложила тридцатипроцентной пошлиной удобрения из Белоруссии и России", - говорится в сообщении. Отмечается, что требование ввести пошлину связано с неудовлетворительными результатами работы польских производителей удобрений, в частности группы Azoty. "Это должно улучшить финансовую ситуацию отечественных производителей. Из-за импорта с востока снижаются цены. Потери нетто группы Azoty по итогам трех кварталов составили почти миллиард злотых (около 250 миллионов долларов)", - говорится в сообщении. По данным телеканала, в течение года импорт удобрений из России вырос более чем двукратно, а из Белоруссии – более чем десятикратно. Крупнейшими европейскими покупателями российских удобрений в конце лета стали Польша (31% поставок в денежном выражении), Румыния (15%) и Испания (9%). В первую пятерку также вошли Словения (8%), Германия (7%) и Болгария (6%). Россия является крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС, обеспечивая 29% всех поставок. Кроме нее активно торгуют этим товаром с Европой такие страны, как Марокко (24%), Египет (7%), Алжир, Канада и Иордания (по 5%).
https://1prime.ru/20241026/udobreniya-852442602.html
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польша, россия, белоруссия, ек, удобрения, повышение пошлин
Экономика, ПОЛЬША, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ЕК, удобрения, повышение пошлин
СМИ: Польша требует от ЕК повысить пошлину на удобрения из РФ и Белоруссии
Польское ТВ: Варшава требует от ЕК пошлину в 30% на удобрения из РФ и Белоруссии
ВАРШАВА, 28 окт - ПРАЙМ. Польша требует от Европейской комиссии ввести 30-процентную пошлину на удобрения из России и Белоруссии, сообщает Польское телевидение.
"Правительство хочет, чтобы Европейская комиссия обложила тридцатипроцентной пошлиной удобрения из Белоруссии и России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что требование ввести пошлину связано с неудовлетворительными результатами работы польских производителей удобрений, в частности группы Azoty. "Это должно улучшить финансовую ситуацию отечественных производителей. Из-за импорта с востока снижаются цены. Потери нетто группы Azoty по итогам трех кварталов составили почти миллиард злотых (около 250 миллионов долларов)", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, в течение года импорт удобрений из России вырос более чем двукратно, а из Белоруссии – более чем десятикратно.
Крупнейшими европейскими покупателями российских удобрений в конце лета стали Польша (31% поставок в денежном выражении), Румыния (15%) и Испания (9%). В первую пятерку также вошли Словения (8%), Германия (7%) и Болгария (6%). Россия является крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС, обеспечивая 29% всех поставок. Кроме нее активно торгуют этим товаром с Европой такие страны, как Марокко (24%), Египет (7%), Алжир, Канада и Иордания (по 5%).
Евросоюз сократил покупки российских удобрений после рекорда в июле