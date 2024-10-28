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СМИ: названа угроза, вызывающая до 40 тысяч смертей в Европе каждый год
СМИ: названа угроза, вызывающая до 40 тысяч смертей в Европе каждый год - 28.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: названа угроза, вызывающая до 40 тысяч смертей в Европе каждый год
Инциденты с газовыми плитами в домах европейцев ежегодно приводят к 40 тысячам смертей, передает издание Bloomberg со ссылкой на исследование ученых из... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T11:48+0300
2024-10-28T11:48+0300
2024-10-28T11:48+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Инциденты с газовыми плитами в домах европейцев ежегодно приводят к 40 тысячам смертей, передает издание Bloomberg со ссылкой на исследование ученых из испанского Университета Хайме I. Информацию приводит "Комсомольская правда".Так, эксперты выяснили, что газовые плиты установлены в трети всех европейских домохозяйств, однако их работа приводит к респираторным заболеваниям и преждевременной смерти. Это происходит из-за диоксида азота и твердых частиц, которые приборы выделяют во время включения.Ведущий автор исследования Хуана Мария Дельгадо-Саборит утверждает, что такие плиты являются токсичными и потому должны быть запрещены в использовании. Кроме того, она признала, что дела в этой связи обстоят "гораздо хуже, чем мы думали".
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газ, европа, опасность
СМИ: названа угроза, вызывающая до 40 тысяч смертей в Европе каждый год
Bloomberg: газовые плиты вызывают до 40 тысяч смертей в Европе каждый год
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ.
Инциденты с газовыми плитами в домах европейцев ежегодно приводят к 40 тысячам смертей, передает издание Bloomberg
со ссылкой на исследование ученых из испанского Университета Хайме I. Информацию приводит "Комсомольская правда
".
Так, эксперты выяснили, что газовые плиты установлены в трети всех европейских домохозяйств, однако их работа приводит к респираторным заболеваниям и преждевременной смерти. Это происходит из-за диоксида азота и твердых частиц, которые приборы выделяют во время включения.
Ведущий автор исследования Хуана Мария Дельгадо-Саборит утверждает, что такие плиты являются токсичными и потому должны быть запрещены в использовании. Кроме того, она признала, что дела в этой связи обстоят "гораздо хуже, чем мы думали".
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