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"Почта России" запустила новую услугу для продавцов маркетплейсов

"Почта России" запустила новую услугу для продавцов маркетплейсов - 28.10.2024, ПРАЙМ

"Почта России" запустила новую услугу для продавцов маркетплейсов

"Почта России" запустила услугу хранения и экспресс-доставки для продавцов на маркетплейсах, компания будет хранить товары и доставлять их покупателям в течение | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T12:55+0300

2024-10-28T12:55+0300

2024-10-28T12:56+0300

маркетплейс

доставка

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Почта России" запустила услугу хранения и экспресс-доставки для продавцов на маркетплейсах, компания будет хранить товары и доставлять их покупателям в течение 30 минут, поделились с РИА Новости в компании. "Почта России" запустила микрофулфилмент для продавцов маркетплейсов на базе своих отделений. Почта будет хранить товары в отделениях и доставлять покупателям за 30 минут или отправлять в свои логистические центры для дальнейшей передачи в сортировочные центры маркетплейсов", - говорится в сообщении. Общая свободная площадь в отделениях, задействованных в этом проекте, составляет 325,4 тысячи квадратных метров. На них планируется разместить 1,3 миллиона полка-мест для хранения товаров продавцов, уточнили в "Почте". Там также рассказали, что есть два варианта использования почтового микрофулфилмента. Чтобы не отвозить товар самостоятельно на крупные склады за город, продавцы ("селлеры") смогут сдавать их в любом из отделений. В свою очередь компания консолидирует отправку и передаст продукцию на микрофулфилменты, размещенные на базе участков курьерской доставки или крупных почтовых отделений, а затем - в сортировочные центры маркетплейсов. Вторая схема подойдет селлерам, которым важна экспресс-доставка. Продавцы смогут хранить товары непосредственно в почтовых отделениях. После того, как покупатель оформит заказ, его соберут за пять-семь минут и оперативно доставят клиенту. Услуга работает в 1 507 почтовых отделениях по всей России, а передать сюда продукцию на хранение можно в любом из отделений. Радиус и скорость доставки будут зависеть от количества отделений, в которых есть товар селлера, добавили там. Отмечается, что проект запущен совместно с оператором экспресс-доставки "Даркстор у дома", который занимается автоматизацией и управляет распределенной сетью складов и заказом на всем пути следования.

https://1prime.ru/20241028/ozon-852464879.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

маркетплейс, доставка