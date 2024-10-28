https://1prime.ru/20241028/velosiped-852464350.html

СМИ: Финляндия получила 30 тысяч евро от продажи велосипедов беженцев из РФ

СМИ: Финляндия получила 30 тысяч евро от продажи велосипедов беженцев из РФ - 28.10.2024, ПРАЙМ

СМИ: Финляндия получила 30 тысяч евро от продажи велосипедов беженцев из РФ

Финляндия смогла получить более 30 тысяч евро от продажи велосипедов, которые просители убежища оставили в 2023 году на границе, передает общественный вещатель... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T10:28+0300

2024-10-28T10:28+0300

2024-10-28T10:28+0300

финляндия

аукцион

велосипеды

беженцы

https://cdnn.1prime.ru/img/84233/43/842334320_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4967cf8f133763cbb06a786d4683deae.jpg

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Финляндия смогла получить более 30 тысяч евро от продажи велосипедов, которые просители убежища оставили в 2023 году на границе, передает общественный вещатель Yle. Сообщается, что беженцы, делающие получить убежище в Финляндии, прибывали к границе на велосипедах, поскольку пересечение пропускных пунктов было разрешено исключительно на транспортных средствах. При этом таможенники конфисковали велосипеды у беженцев, не имеющих необходимых документов. Позже власти страны полностью закрыли границу.С января 2024 года финская таможня провела ряд аукционов, на которых выставила конфискованные и оставленные вещи беженцев. "В общей сложности аукционы принесли в государственную казну более 30 тысяч евро", - говорится в материале.

https://1prime.ru/20241028/sport-852462803.html

финляндия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финляндия, аукцион, велосипеды, беженцы