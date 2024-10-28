Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Финляндия получила 30 тысяч евро от продажи велосипедов беженцев из РФ - 28.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241028/velosiped-852464350.html
СМИ: Финляндия получила 30 тысяч евро от продажи велосипедов беженцев из РФ
СМИ: Финляндия получила 30 тысяч евро от продажи велосипедов беженцев из РФ - 28.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: Финляндия получила 30 тысяч евро от продажи велосипедов беженцев из РФ
Финляндия смогла получить более 30 тысяч евро от продажи велосипедов, которые просители убежища оставили в 2023 году на границе, передает общественный вещатель... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T10:28+0300
2024-10-28T10:28+0300
финляндия
аукцион
велосипеды
беженцы
https://cdnn.1prime.ru/img/84233/43/842334320_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4967cf8f133763cbb06a786d4683deae.jpg
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Финляндия смогла получить более 30 тысяч евро от продажи велосипедов, которые просители убежища оставили в 2023 году на границе, передает общественный вещатель Yle. Сообщается, что беженцы, делающие получить убежище в Финляндии, прибывали к границе на велосипедах, поскольку пересечение пропускных пунктов было разрешено исключительно на транспортных средствах. При этом таможенники конфисковали велосипеды у беженцев, не имеющих необходимых документов. Позже власти страны полностью закрыли границу.С января 2024 года финская таможня провела ряд аукционов, на которых выставила конфискованные и оставленные вещи беженцев. "В общей сложности аукционы принесли в государственную казну более 30 тысяч евро", - говорится в материале.
https://1prime.ru/20241028/sport-852462803.html
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84233/43/842334320_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e209f98c5d859c0340400976aff394b3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финляндия, аукцион, велосипеды, беженцы
ФИНЛЯНДИЯ, аукцион, велосипеды, беженцы
10:28 28.10.2024
 
СМИ: Финляндия получила 30 тысяч евро от продажи велосипедов беженцев из РФ

Yle: Финляндия выручила €30 тысяч от продажи велосипедов, оставленных беженцами

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкФинский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе
Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Финляндия смогла получить более 30 тысяч евро от продажи велосипедов, которые просители убежища оставили в 2023 году на границе, передает общественный вещатель Yle.
Сообщается, что беженцы, делающие получить убежище в Финляндии, прибывали к границе на велосипедах, поскольку пересечение пропускных пунктов было разрешено исключительно на транспортных средствах. При этом таможенники конфисковали велосипеды у беженцев, не имеющих необходимых документов. Позже власти страны полностью закрыли границу.
С января 2024 года финская таможня провела ряд аукционов, на которых выставила конфискованные и оставленные вещи беженцев. "В общей сложности аукционы принесли в государственную казну более 30 тысяч евро", - говорится в материале.
Фестиваль спорта на RAY Сириус Автодром - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
Западные спортсмены скрывают свою дружбу с россиянами, заявил сенатор
09:16
 
ФИНЛЯНДИЯаукционвелосипедыбеженцы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала