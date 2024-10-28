https://1prime.ru/20241028/velosiped-852464350.html
СМИ: Финляндия получила 30 тысяч евро от продажи велосипедов беженцев из РФ
СМИ: Финляндия получила 30 тысяч евро от продажи велосипедов беженцев из РФ - 28.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: Финляндия получила 30 тысяч евро от продажи велосипедов беженцев из РФ
Финляндия смогла получить более 30 тысяч евро от продажи велосипедов, которые просители убежища оставили в 2023 году на границе, передает общественный вещатель... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T10:28+0300
2024-10-28T10:28+0300
2024-10-28T10:28+0300
финляндия
аукцион
велосипеды
беженцы
https://cdnn.1prime.ru/img/84233/43/842334320_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4967cf8f133763cbb06a786d4683deae.jpg
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Финляндия смогла получить более 30 тысяч евро от продажи велосипедов, которые просители убежища оставили в 2023 году на границе, передает общественный вещатель Yle. Сообщается, что беженцы, делающие получить убежище в Финляндии, прибывали к границе на велосипедах, поскольку пересечение пропускных пунктов было разрешено исключительно на транспортных средствах. При этом таможенники конфисковали велосипеды у беженцев, не имеющих необходимых документов. Позже власти страны полностью закрыли границу.С января 2024 года финская таможня провела ряд аукционов, на которых выставила конфискованные и оставленные вещи беженцев. "В общей сложности аукционы принесли в государственную казну более 30 тысяч евро", - говорится в материале.
https://1prime.ru/20241028/sport-852462803.html
финляндия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84233/43/842334320_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e209f98c5d859c0340400976aff394b3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, аукцион, велосипеды, беженцы
ФИНЛЯНДИЯ, аукцион, велосипеды, беженцы
СМИ: Финляндия получила 30 тысяч евро от продажи велосипедов беженцев из РФ
Yle: Финляндия выручила €30 тысяч от продажи велосипедов, оставленных беженцами
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Финляндия смогла получить более 30 тысяч евро от продажи велосипедов, которые просители убежища оставили в 2023 году на границе, передает общественный вещатель Yle.
Сообщается, что беженцы, делающие получить убежище в Финляндии, прибывали к границе на велосипедах, поскольку пересечение пропускных пунктов было разрешено исключительно на транспортных средствах. При этом таможенники конфисковали велосипеды у беженцев, не имеющих необходимых документов. Позже власти страны полностью закрыли границу.
С января 2024 года финская таможня провела ряд аукционов, на которых выставила конфискованные и оставленные вещи беженцев. "В общей сложности аукционы принесли в государственную казну более 30 тысяч евро", - говорится в материале.
Западные спортсмены скрывают свою дружбу с россиянами, заявил сенатор