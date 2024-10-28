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В Финляндии описали сценарий масштабной войны с Россией - 28.10.2024, ПРАЙМ
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В Финляндии описали сценарий масштабной войны с Россией
В Финляндии описали сценарий масштабной войны с Россией - 28.10.2024, ПРАЙМ
В Финляндии описали сценарий масштабной войны с Россией
Если между Москвой и НАТО начнется вооруженное столкновение, Финляндия будет стерта с лица Земли, считает профессор Хельсинкского университета и геополитический | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T13:09+0300
2024-10-28T13:09+0300
политика
нато
финляндия
ядерное оружие
россия
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Если между Москвой и НАТО начнется вооруженное столкновение, Финляндия будет стерта с лица Земли, считает профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен. Об этом он написал в соцсети X."Дело в том, что если начнется война между НАТО и Россией, то Финляндия будет уничтожена ракетами, возможно, ядерными", — предположил эксперт.Профессор считает, что такой исход событий стал возможным после вступления страны в блок.
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нато, финляндия, ядерное оружие, россия
Политика, НАТО, ФИНЛЯНДИЯ, ядерное оружие, РОССИЯ
13:09 28.10.2024
 
В Финляндии описали сценарий масштабной войны с Россией

Профессор Малинен: в случае войны НАТО с Россией Финляндия будет уничтожена

© Фото : NATO Официальные письма от Финляндии и Швеции о просьбе вступления в НАТО
Официальные письма от Финляндии и Швеции о просьбе вступления в НАТО - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Если между Москвой и НАТО начнется вооруженное столкновение, Финляндия будет стерта с лица Земли, считает профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен. Об этом он написал в соцсети X.
"Дело в том, что если начнется война между НАТО и Россией, то Финляндия будет уничтожена ракетами, возможно, ядерными", — предположил эксперт.
Профессор считает, что такой исход событий стал возможным после вступления страны в блок.
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