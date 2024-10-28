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В Финляндии описали сценарий масштабной войны с Россией

В Финляндии описали сценарий масштабной войны с Россией - 28.10.2024, ПРАЙМ

В Финляндии описали сценарий масштабной войны с Россией

Если между Москвой и НАТО начнется вооруженное столкновение, Финляндия будет стерта с лица Земли, считает профессор Хельсинкского университета и геополитический | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T13:09+0300

2024-10-28T13:09+0300

2024-10-28T13:09+0300

политика

нато

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ядерное оружие

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Если между Москвой и НАТО начнется вооруженное столкновение, Финляндия будет стерта с лица Земли, считает профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен. Об этом он написал в соцсети X."Дело в том, что если начнется война между НАТО и Россией, то Финляндия будет уничтожена ракетами, возможно, ядерными", — предположил эксперт.Профессор считает, что такой исход событий стал возможным после вступления страны в блок.

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финляндия

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нато, финляндия, ядерное оружие, россия