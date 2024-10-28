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ВТБ раскрыл сумму вознаграждения своих топ-менеджеров в первом полугодии

ВТБ раскрыл сумму вознаграждения своих топ-менеджеров в первом полугодии - 28.10.2024, ПРАЙМ

ВТБ раскрыл сумму вознаграждения своих топ-менеджеров в первом полугодии

Вознаграждение топ-менеджеров ВТБ в I полугодии 2024 года составило 3,2 миллиарда рублей, в 2023 году – 0,6 миллиарда рублей, сообщил банк. | 28.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Вознаграждение топ-менеджеров ВТБ в I полугодии 2024 года составило 3,2 миллиарда рублей, в 2023 году – 0,6 миллиарда рублей, сообщил банк. "В 2023 году доход топ-менеджеров ВТБ составил 0,6 миллиарда рублей и состоял только из фиксированной части вознаграждения… В первом полугодии 2024 года вознаграждение топ-менеджеров ВТБ составило 3,2 миллиарда рублей, включая премию по итогам 2023 года, который стал рекордным для ВТБ с точки зрения финансового результата – в соответствии с консолидированной отчетностью, подготовленной по МСФО и заверенной заключением аудитора, чистая прибыль группы ВТБ составила 432,2 миллиарда рублей", - сообщила пресс-служба банка. Также банк уточнил, что премия по итогам 2022 года не выплачивалась топ-менеджерам ввиду отрицательного финансового результата группы ВТБ по итогам 2022 года, вызванного влиянием беспрецедентного санкционного давления со стороны недружественных стран. Согласно опубликованным документам, фактическое вознаграждение, выплаченное членам наблюдательного совета, за 6 месяцев 2024 года составило 39 миллионов рублей, а за 12 месяцев 2023 года - 39,3 миллиона рублей. Членам ревизионной комиссии вознаграждение за первое полугодие 2024 года не выплачивалось, за 12 месяцев 2023 года оно составило 1,2 миллиона рублей. "Мы представляем данные с четким разграничением по правлению, наблюдательному совету и ревизионной комиссии. В отчете отражены небольшие доходы за 2023 год, что связано с убытками за 2022 год. Также представлены нормализованные доходы за первое полугодие 2024 года с учетом рекордной прибыли 2023 года. Напомню, что все эти отчеты составляются по кассовому методу: период выплаты и период, за который рассчитывается вознаграждение, обычно смещены. Например, данные за 2023 год отражают выплаты за 2022 год, а за первое полугодие 2024 года - за 2023 год. Это важно учитывать", - прокомментировал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Он также напомнил, что этот раздел отчета эмитента ПАО "Банк ВТБ" ранее публиковал, но с 2022 года временно убрал.

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россия, банки, втб, топ-менеджмент