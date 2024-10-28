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Путин озвучил прогноз по ВВП России к концу года

Путин озвучил прогноз по ВВП России к концу года - 28.10.2024, ПРАЙМ

Путин озвучил прогноз по ВВП России к концу года

Рост ВВП России составит 3,9% по итогам года по оценке министерства экономического развития России, заявил президент России Владимир Путин. | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T14:25+0300

2024-10-28T14:25+0300

2024-10-28T14:59+0300

ввп

владимир путин

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Рост ВВП России составит 3,9% по итогам года по оценке министерства экономического развития России, заявил президент России Владимир Путин."По оценке Минэкономразвития за январь-август ВВП прибавил 4,2%. Ожидается, что по итогам года этот показатель составит 3,9%, что будет выше средних мировых темпов", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.Он добавил, что, по оценкам Международного валютного фонда (МВФ), рост мирового ВВП в 2024 году ожидается на уровне 3,2%.На минувшей неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что министерство видит некоторое охлаждение российской экономики, но оценку по росту ВВП на 3,9% в 2024 году подтверждает. В 2023 году ВВП России вырос на 3,6%. В этом году, по прогнозу Минэкономразвития, экономика вырастет на 3,9%, в 2025 году - на 2,5%.

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ввп, владимир путин