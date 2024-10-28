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"Не хотят быть вассалами": Слуцкий прокомментировал выборы в Грузии - 28.10.2024, ПРАЙМ
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"Не хотят быть вассалами": Слуцкий прокомментировал выборы в Грузии
"Не хотят быть вассалами": Слуцкий прокомментировал выборы в Грузии - 28.10.2024, ПРАЙМ
"Не хотят быть вассалами": Слуцкий прокомментировал выборы в Грузии
Дело не в том, что Москва вмешивается в электоральные процессы в Грузии, а в том, что США и Брюссель не могут принять, что все больше стран предпочитают свой... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T05:43+0300
2024-10-28T05:43+0300
политика
леонид слуцкий
грузия
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Дело не в том, что Москва вмешивается в электоральные процессы в Грузии, а в том, что США и Брюссель не могут принять, что все больше стран предпочитают свой путь развития, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Ранее не признавшая предварительные результаты парламентских выборов президент Грузии Саломе Зурабишвили подчеркнула, что их результат равен "подчинению Грузии России". Слуцкий отметил, что подобные заявления могут являться призывом к новой "цветной революции" по западным лекалам. При этом, по его мнению, западные страны давно прорабатывают "украинский сценарий" для Грузии. Центризбирком Грузии завершил в воскресенье подсчет голосов со всех избирательных участков. Согласно результатам обработки бюллетеней, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиционных партий заявили, что не признают данные ЦИК.
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леонид слуцкий, грузия
Политика, Леонид Слуцкий, ГРУЗИЯ
05:43 28.10.2024
 
"Не хотят быть вассалами": Слуцкий прокомментировал выборы в Грузии

Слуцкий о выборах в Грузии: Запад не может смириться, что страны не хотят быть вассалами

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Протесты в Тбилиси против законопроекта об иноагентах - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Дело не в том, что Москва вмешивается в электоральные процессы в Грузии, а в том, что США и Брюссель не могут принять, что все больше стран предпочитают свой путь развития, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее не признавшая предварительные результаты парламентских выборов президент Грузии Саломе Зурабишвили подчеркнула, что их результат равен "подчинению Грузии России".
Слуцкий отметил, что подобные заявления могут являться призывом к новой "цветной революции" по западным лекалам. При этом, по его мнению, западные страны давно прорабатывают "украинский сценарий" для Грузии.
Центризбирком Грузии завершил в воскресенье подсчет голосов со всех избирательных участков. Согласно результатам обработки бюллетеней, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиционных партий заявили, что не признают данные ЦИК.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2024
Президент Грузии заявила, что не признает итоги парламентских выборов
Вчера, 20:28
 
ПолитикаЛеонид СлуцкийГРУЗИЯ
 
 
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