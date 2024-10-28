https://1prime.ru/20241028/vybory-852460378.html

"Не хотят быть вассалами": Слуцкий прокомментировал выборы в Грузии

"Не хотят быть вассалами": Слуцкий прокомментировал выборы в Грузии - 28.10.2024, ПРАЙМ

"Не хотят быть вассалами": Слуцкий прокомментировал выборы в Грузии

Дело не в том, что Москва вмешивается в электоральные процессы в Грузии, а в том, что США и Брюссель не могут принять, что все больше стран предпочитают свой... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T05:43+0300

2024-10-28T05:43+0300

2024-10-28T05:43+0300

политика

леонид слуцкий

грузия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/12/847482804_0:81:1262:791_1920x0_80_0_0_ee0a4be1b96c141e750a7f688c76e201.jpg

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Дело не в том, что Москва вмешивается в электоральные процессы в Грузии, а в том, что США и Брюссель не могут принять, что все больше стран предпочитают свой путь развития, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Ранее не признавшая предварительные результаты парламентских выборов президент Грузии Саломе Зурабишвили подчеркнула, что их результат равен "подчинению Грузии России". Слуцкий отметил, что подобные заявления могут являться призывом к новой "цветной революции" по западным лекалам. При этом, по его мнению, западные страны давно прорабатывают "украинский сценарий" для Грузии. Центризбирком Грузии завершил в воскресенье подсчет голосов со всех избирательных участков. Согласно результатам обработки бюллетеней, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиционных партий заявили, что не признают данные ЦИК.

https://1prime.ru/20241027/vybory-852458982.html

грузия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

леонид слуцкий, грузия