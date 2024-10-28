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Госдума одобрила в первом чтении учет срока владения землей при продаже

Госдума одобрила в первом чтении учет срока владения землей при продаже - 28.10.2024, ПРАЙМ

Госдума одобрила в первом чтении учет срока владения землей при продаже

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий для освобождения от НДФЛ учитывать срок владения исходным... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T12:09+0300

2024-10-28T12:09+0300

2024-10-28T12:09+0300

госдума

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий для освобождения от НДФЛ учитывать срок владения исходным земельным участком при продаже выделенной из него части, предназначенной для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или ряда других нужд. Документ внесен группой сенаторов и депутатов. Он направлен на уточнение порядка расчета НДФЛ в случае продажи такого земельного участка. Сейчас доходы граждан от продажи недвижимости освобождаются от НДФЛ, если она находилась в их собственности не менее пяти либо трех (при наследовании, дарении, приватизации и т.д.) лет. Срок владения недвижимостью исчисляется с момента госрегистрации прав на нее. При этом в срок владения земельным участком, образованным после раздела или перераспределения в связи с изъятием для госнужд, включается и период нахождения исходного участка в собственности того же гражданина. Это позволяет применять льготу по НДФЛ при продаже такого "нового" участка, если общий срок владения исходным участком превысил пять лет, а не ждать, когда истечет пятилетний срок владения "новым" участком. Законопроект устанавливает аналогичную возможность и для земельных участков, предназначенных для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства, размещения гаражей или ведения садоводства и огородничества для собственных нужд, образованных в результате раздела, выдела, объединения или перераспределения исходных земельных участков. При продаже таких участков срок нахождения у граждан исходных участков также будет учитываться. А в случае образования земельного участка в результате объединения исходных участков минимальный срок владения таким "новым" участком должен будет исчисляться со дня приобретения в собственность (пожизненное наследуемое владение, постоянное (бессрочное) пользование) последнего из исходных участков. Новые положения будут применяться лишь в случае, если количество земельных участков, образованных при разделе исходного участка, выделе доли или долей из находящегося в общей долевой собственности участка, не превышает двух. Данное ограничение вносится в целях исключения возможности злоупотребления льготой по НДФЛ.

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