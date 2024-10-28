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Цена на золото перешла к слабому росту - 28.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241028/zoloto-852476102.html
Цена на золото перешла к слабому росту
Цена на золото перешла к слабому росту - 28.10.2024, ПРАЙМ
Цена на золото перешла к слабому росту
Стоимость золота перешла к незначительному росту в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов. | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T17:59+0300
2024-10-28T17:59+0300
экономика
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к незначительному росту в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.44 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 1,7 доллара, или на 0,06% - до 2 756,3 доллара за тройскую унцию, днем золото дешевело. Декабрьский фьючерс на серебро на 17.44 мск дорожал на 0,49% - до 33,945 доллара за унцию. Трейдеры в понедельник оценивают ситуацию на Ближнем Востоке. В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. В операции участвовали более 100 истребителей, заправщиков и разведывательных самолётов. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. "Более целенаправленный ответ Израиля оставляет открытой дверь для деэскалации", - цитирует агентство Блумберг стратега по сырьевым товарам ING Bank NV Эву Мантей (Ewa Manthey). По словам эксперта, давление на стоимость золота также оказывает снижение спроса на драгоценный металл в Китае, о чем свидетельствуют последние данные.
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биржевые торги, золото, биржевые цены на золото, биржа comex
Экономика, биржевые торги, золото, биржевые цены на золото, биржа Comex
17:59 28.10.2024
 
Цена на золото перешла к слабому росту

Цена на золото на бирже Comex выросла на 0,06%, до $2756,3 за тройскую унцию

© Unsplash/Scottsdale MintЗолото, слитки
Золото, слитки
© Unsplash/Scottsdale Mint
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к незначительному росту в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.44 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 1,7 доллара, или на 0,06% - до 2 756,3 доллара за тройскую унцию, днем золото дешевело. Декабрьский фьючерс на серебро на 17.44 мск дорожал на 0,49% - до 33,945 доллара за унцию.
Трейдеры в понедельник оценивают ситуацию на Ближнем Востоке. В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. В операции участвовали более 100 истребителей, заправщиков и разведывательных самолётов. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
"Более целенаправленный ответ Израиля оставляет открытой дверь для деэскалации", - цитирует агентство Блумберг стратега по сырьевым товарам ING Bank NV Эву Мантей (Ewa Manthey).
По словам эксперта, давление на стоимость золота также оказывает снижение спроса на драгоценный металл в Китае, о чем свидетельствуют последние данные.
Монета номиналом 1 рубль, банкноты номиналом 1 доллар США и банкноты евро различного номинала - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
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Экономикабиржевые торгизолотобиржевые цены на золотобиржа Comex
 
 
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