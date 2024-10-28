https://1prime.ru/20241028/zum-852476953.html
WhatsApp облегчил управление зумом камеры, сообщили СМИ
WhatsApp облегчил управление зумом камеры, сообщили СМИ - 28.10.2024, ПРАЙМ
WhatsApp облегчил управление зумом камеры, сообщили СМИ
Мессенджер WhatsApp добавил для устройств на операционной системе iOS кнопки управления зумом камеры в приложении, сообщает портал WABetaInfo | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T18:44+0300
2024-10-28T18:44+0300
2024-10-28T18:45+0300
whatsapp
видеокамера
мессенджеры
https://cdnn.1prime.ru/img/83361/13/833611300_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_05a21c26043c18710ef530d0e5ddc87e.jpg
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp добавил для устройств на операционной системе iOS кнопки управления зумом камеры в приложении, сообщает портал WABetaInfo "В последние несколько дней в App Store появилось обновление WhatsApp 24.21.82 для iOS. Благодаря официальному журналу изменений мы узнали, что WhatsApp распространяет функцию управления увеличением камеры для всех", - говорится в сообщении. Отмечается, что камера в WhatsApp поддерживает увеличение от 0,5х до 3х. Это обновление позволяет пользователям плавно регулировать уровень увеличения камеры, облегчая съемку детальных снимков с расстояния. Кроме того, для пользователей iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Maх, добавляет издание, станет доступно увеличение 5х.WhatsApp - приложение, принадлежащее компании Meta*, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/20241017/soobscheniya-852237486.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83361/13/833611300_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3161bf92f94c78184c3263ace913da89.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
whatsapp, видеокамера, мессенджеры
WhatsApp, видеокамера, мессенджеры
WhatsApp облегчил управление зумом камеры, сообщили СМИ
WABetaInfo: WhatsApp облегчил управление зумом камеры для пользователей iOS
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp добавил для устройств на операционной системе iOS кнопки управления зумом камеры в приложении, сообщает портал WABetaInfo
"В последние несколько дней в App Store появилось обновление WhatsApp 24.21.82 для iOS. Благодаря официальному журналу изменений мы узнали, что WhatsApp распространяет функцию управления увеличением камеры для всех", - говорится в сообщении.
Отмечается, что камера в WhatsApp поддерживает увеличение от 0,5х до 3х. Это обновление позволяет пользователям плавно регулировать уровень увеличения камеры, облегчая съемку детальных снимков с расстояния.
Кроме того, для пользователей iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Maх, добавляет издание, станет доступно увеличение 5х.
WhatsApp - приложение, принадлежащее компании Meta*, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
WhatsApp обновляет функцию реакций на сообщения, сообщили СМИ