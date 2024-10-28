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WhatsApp облегчил управление зумом камеры, сообщили СМИ - 28.10.2024, ПРАЙМ
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WhatsApp облегчил управление зумом камеры, сообщили СМИ
WhatsApp облегчил управление зумом камеры, сообщили СМИ - 28.10.2024, ПРАЙМ
WhatsApp облегчил управление зумом камеры, сообщили СМИ
Мессенджер WhatsApp добавил для устройств на операционной системе iOS кнопки управления зумом камеры в приложении, сообщает портал WABetaInfo | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T18:44+0300
2024-10-28T18:45+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp добавил для устройств на операционной системе iOS кнопки управления зумом камеры в приложении, сообщает портал WABetaInfo "В последние несколько дней в App Store появилось обновление WhatsApp 24.21.82 для iOS. Благодаря официальному журналу изменений мы узнали, что WhatsApp распространяет функцию управления увеличением камеры для всех", - говорится в сообщении. Отмечается, что камера в WhatsApp поддерживает увеличение от 0,5х до 3х. Это обновление позволяет пользователям плавно регулировать уровень увеличения камеры, облегчая съемку детальных снимков с расстояния. Кроме того, для пользователей iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Maх, добавляет издание, станет доступно увеличение 5х.WhatsApp - приложение, принадлежащее компании Meta*, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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whatsapp, видеокамера, мессенджеры
WhatsApp, видеокамера, мессенджеры
18:44 28.10.2024 (обновлено: 18:45 28.10.2024)
 
WhatsApp облегчил управление зумом камеры, сообщили СМИ

WABetaInfo: WhatsApp облегчил управление зумом камеры для пользователей iOS

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПриложение мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Приложение мессенджера WhatsApp на экране смартфона - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp добавил для устройств на операционной системе iOS кнопки управления зумом камеры в приложении, сообщает портал WABetaInfo
"В последние несколько дней в App Store появилось обновление WhatsApp 24.21.82 для iOS. Благодаря официальному журналу изменений мы узнали, что WhatsApp распространяет функцию управления увеличением камеры для всех", - говорится в сообщении.
Отмечается, что камера в WhatsApp поддерживает увеличение от 0,5х до 3х. Это обновление позволяет пользователям плавно регулировать уровень увеличения камеры, облегчая съемку детальных снимков с расстояния.
Кроме того, для пользователей iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Maх, добавляет издание, станет доступно увеличение 5х.
WhatsApp - приложение, принадлежащее компании Meta*, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
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