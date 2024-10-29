https://1prime.ru/20241029/aeroflot-852490409.html
"Аэрофлот" перевел подготовку пилотов к полету на отечественное ПО
"Аэрофлот" перевел подготовку пилотов к полету на отечественное ПО - 29.10.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" перевел подготовку пилотов к полету на отечественное ПО
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" одной из первых в отрасли ввела в эксплуатацию отечественное ПО, используемое пилотами при подготовке к рейсу и в... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T15:23+0300
2024-10-29T15:23+0300
2024-10-29T15:23+0300
россия
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по
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" одной из первых в отрасли ввела в эксплуатацию отечественное ПО, используемое пилотами при подготовке к рейсу и в процессе полёта, сервис превосходит по качеству аналогичные иностранные продукты, сообщил перевозчик. "Аэрофлот" одним из первых в отрасли ввёл в эксплуатацию отечественное ПО "Электронный портфель пилота". Продукт поставляется ИТ-компанией "АФЛТ-Системс". Программное обеспечение пилоты "Аэрофлота" используют при подготовке к рейсу и в процессе полёта", - говорится в сообщении авиакомпании. Уточняется, что в приложении содержится полётная документация, например: навигационные карты, руководства по лётной эксплуатации и по производству полётов, MEL, сборник действий экипажа в нештатных ситуациях. "Отечественный сервис превосходит по качеству аналогичные продукты иностранных производителей. В приложении впервые реализована система "всё в одном": электронное полётное задание, схемы, отчёт о выполнении рейса. Ключевые преимущества импортозамещённого ПО – высокий класс системы, который соответствует промышленным стандартам, возможность оперативно вносить доработки и увеличивать функциональность системы", - пишет "Аэрофлот". Разработка приложения "Электронный портфель пилота" началась в марте 2024 года совместно с российским провайдером аэронавигационных данных СЗ РЦАИ. Ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на начало 2025 года. "Аэрофлот" отмечает, что в перспективе пилоты и бортпроводники будут использовать отечественные планшеты с операционной системой "Аврора", сертифицированные для использования на борту самолета. Аэрофлот закупил для этих целей более 7 400 устройств российского производства. Для кабинных экипажей разработано ПО CrewTab, которое будет использоваться при обслуживании пассажиров. Оно появится на всех рейсах авиакомпании уже в ноябре. "В перспективе планируется развёртывание сервиса на группу "Аэрофлот". Кроме того, уже сейчас разработчик получил запросы на продукт от других российских авиакомпаний, которые также стремятся к импортозамещению иностранного ПО", - говорится в сообщении.
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россия, аэрофлот, по
"Аэрофлот" перевел подготовку пилотов к полету на отечественное ПО
"Аэрофлот" ввёл отечественное ПО для пилотов при подготовке к рейсу и в полёте
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" одной из первых в отрасли ввела в эксплуатацию отечественное ПО, используемое пилотами при подготовке к рейсу и в процессе полёта, сервис превосходит по качеству аналогичные иностранные продукты, сообщил перевозчик.
"Аэрофлот" одним из первых в отрасли ввёл в эксплуатацию отечественное ПО "Электронный портфель пилота". Продукт поставляется ИТ-компанией "АФЛТ-Системс". Программное обеспечение пилоты "Аэрофлота" используют при подготовке к рейсу и в процессе полёта", - говорится в сообщении авиакомпании.
Уточняется, что в приложении содержится полётная документация, например: навигационные карты, руководства по лётной эксплуатации и по производству полётов, MEL, сборник действий экипажа в нештатных ситуациях.
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"Отечественный сервис превосходит по качеству аналогичные продукты иностранных производителей. В приложении впервые реализована система "всё в одном": электронное полётное задание, схемы, отчёт о выполнении рейса. Ключевые преимущества импортозамещённого ПО – высокий класс системы, который соответствует промышленным стандартам, возможность оперативно вносить доработки и увеличивать функциональность системы", - пишет "Аэрофлот".
Разработка приложения "Электронный портфель пилота" началась в марте 2024 года совместно с российским провайдером аэронавигационных данных СЗ РЦАИ. Ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на начало 2025 года.
"Аэрофлот" отмечает, что в перспективе пилоты и бортпроводники будут использовать отечественные планшеты с операционной системой "Аврора", сертифицированные для использования на борту самолета. Аэрофлот закупил для этих целей более 7 400 устройств российского производства. Для кабинных экипажей разработано ПО CrewTab, которое будет использоваться при обслуживании пассажиров. Оно появится на всех рейсах авиакомпании уже в ноябре.
"В перспективе планируется развёртывание сервиса на группу "Аэрофлот". Кроме того, уже сейчас разработчик получил запросы на продукт от других российских авиакомпаний, которые также стремятся к импортозамещению иностранного ПО", - говорится в сообщении.