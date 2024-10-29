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В Финляндии оценили стоимость замороженных в стране объектов РФ
В Финляндии оценили стоимость замороженных в стране объектов РФ - 29.10.2024, ПРАЙМ
В Финляндии оценили стоимость замороженных в стране объектов РФ
Финляндия оценивает стоимость замороженных в стране российских объектов в 35,5 миллиона евро, список включает по меньшей мере 44 позиции, сообщают финские СМИ... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T18:41+0300
2024-10-29T18:41+0300
2024-10-29T18:42+0300
экономика
замороженные российские активы
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Финляндия оценивает стоимость замороженных в стране российских объектов в 35,5 миллиона евро, список включает по меньшей мере 44 позиции, сообщают финские СМИ со ссылкой на службу судебных приставов. Газета сообщила в понедельник, что на Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки наложен арест, который вступил в силу 24 октября. Издание утверждало, что арест российской государственной собственности стал результатом иска украинской энергетической компании. Во вторник издание сообщило, что власти Финляндии наложили арест еще как минимум на пять объектов недвижимости, находящихся в российской собственности. "На данный момент стоимость подлежащего замораживанию в Финляндии недвижимого имущества составляет 35,5 миллиона евро", - говорится в публикации. По информации службы судебных приставов, которую приводит издание, список объектов, подлежащих замораживанию, включает 44 позиции и может увеличиться в дальнейшем. Издание опубликовало список из 25 объектов российской собственности. Среди них офисное здание в районе Лауттасаари в финской столице, которое оценивается в 10 миллионов евро, Российский центр науки и культуры (7 миллионов), "центр отдыха" посольства России в Хельсинки (2 миллиона) и другие объекты недвижимости, в основном являющиеся жилыми помещениями. Агентство STT сообщило во вторник, что окружной суд Хельсинки в августе постановил арестовать российские государственные активы на сумму около 4 миллиардов евро. Ранее посольство России в Хельсинки сообщило РИА Новости, что не получало официальных уведомлений от финских властей о якобы аресте недвижимости РЦНК. Дипмиссия запросила соответствующую информацию у службы судебных приставов и МИД Финляндии, ответа пока не поступало. Финский МИД после запроса РИА Новости не прокомментировал информацию об аресте российской недвижимости в Финляндии и переадресовал вопрос в службу судебных приставов.
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замороженные российские активы
Экономика, замороженные российские активы
В Финляндии оценили стоимость замороженных в стране объектов РФ
YS: в Финляндии оценили стоимость замороженных в стране объектов РФ в €35,5 млн
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Финляндия оценивает стоимость замороженных в стране российских объектов в 35,5 миллиона евро, список включает по меньшей мере 44 позиции, сообщают финские СМИ со ссылкой на службу судебных приставов.
Газета сообщила в понедельник, что на Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки наложен арест, который вступил в силу 24 октября. Издание утверждало, что арест российской государственной собственности стал результатом иска украинской энергетической компании. Во вторник издание сообщило, что власти Финляндии наложили арест еще как минимум на пять объектов недвижимости, находящихся в российской собственности.
"На данный момент стоимость подлежащего замораживанию в Финляндии недвижимого имущества составляет 35,5 миллиона евро", - говорится в публикации.
По информации службы судебных приставов, которую приводит издание, список объектов, подлежащих замораживанию, включает 44 позиции и может увеличиться в дальнейшем.
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Издание опубликовало список из 25 объектов российской собственности. Среди них офисное здание в районе Лауттасаари в финской столице, которое оценивается в 10 миллионов евро, Российский центр науки и культуры (7 миллионов), "центр отдыха" посольства России в Хельсинки (2 миллиона) и другие объекты недвижимости, в основном являющиеся жилыми помещениями.
Агентство STT сообщило во вторник, что окружной суд Хельсинки в августе постановил арестовать российские государственные активы на сумму около 4 миллиардов евро.
Ранее посольство России в Хельсинки сообщило РИА Новости, что не получало официальных уведомлений от финских властей о якобы аресте недвижимости РЦНК. Дипмиссия запросила соответствующую информацию у службы судебных приставов и МИД Финляндии, ответа пока не поступало.
Финский МИД после запроса РИА Новости не прокомментировал информацию об аресте российской недвижимости в Финляндии и переадресовал вопрос в службу судебных приставов.