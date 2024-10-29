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Apple представил новый Mac mini c чипом M4 и поддержкой ИИ - 29.10.2024, ПРАЙМ
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Apple представил новый Mac mini c чипом M4 и поддержкой ИИ
Apple представил новый Mac mini c чипом M4 и поддержкой ИИ - 29.10.2024, ПРАЙМ
Apple представил новый Mac mini c чипом M4 и поддержкой ИИ
IT-гигант Apple представил новый компьютер Mac mini с чипом М4 и поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence, следует из пресс-релиза компании. | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T20:12+0300
2024-10-29T20:13+0300
экономика
apple
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. IT-гигант Apple представил новый компьютер Mac mini с чипом М4 и поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence, следует из пресс-релиза компании. "Apple сегодня представил совершенно новый Mac mini, оснащенный чипами M4 и M4 Pro.., чтобы уместить невероятную производительность в еще более компактном корпусе размером всего 5 на 5 дюймов", - говорится в сообщении. Он также оснащен Apple Intelligence, добавляется в релизе. Новый Mac mini оснащен двумя портами USB-C и тремя портами Thunderbolt, а также разъемом HDMI. Устройство с чипом M4 может поддерживать до двух дисплеев с разрешением 6К или один с разрешением 5К, в то время как к Mac mini с M4 Pro можно подключить до трех дисплеев с разрешением 6К с частотой 60 Гц. Предварительные заказы на новый Mac mini открываются во вторник в 28 странах и регионах, включая США, продажи начнутся 8 ноября. Стоимость устройства с чипом M4 составляет 599 долларов, с M4 Pro - 1399 долларов. Отмечается, что новый Mac mini является первым углеродно-нейтральным устройством линейки Mac. Корпорация Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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apple
Экономика, Apple
20:12 29.10.2024 (обновлено: 20:13 29.10.2024)
 
Apple представил новый Mac mini c чипом M4 и поддержкой ИИ

Apple представил новый Mac mini c чипом M4 и поддержкой ИИ Apple Intelligence

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаставка на экране смартфона компании Apple
Заставка на экране смартфона компании Apple - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. IT-гигант Apple представил новый компьютер Mac mini с чипом М4 и поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence, следует из пресс-релиза компании.
"Apple сегодня представил совершенно новый Mac mini, оснащенный чипами M4 и M4 Pro.., чтобы уместить невероятную производительность в еще более компактном корпусе размером всего 5 на 5 дюймов", - говорится в сообщении. Он также оснащен Apple Intelligence, добавляется в релизе.
Новый Mac mini оснащен двумя портами USB-C и тремя портами Thunderbolt, а также разъемом HDMI. Устройство с чипом M4 может поддерживать до двух дисплеев с разрешением 6К или один с разрешением 5К, в то время как к Mac mini с M4 Pro можно подключить до трех дисплеев с разрешением 6К с частотой 60 Гц.
Предварительные заказы на новый Mac mini открываются во вторник в 28 странах и регионах, включая США, продажи начнутся 8 ноября. Стоимость устройства с чипом M4 составляет 599 долларов, с M4 Pro - 1399 долларов.
Знак Apple на фасаде дома. - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
Apple вновь стал самым дорогим брендом в мире
10 октября, 19:11
Отмечается, что новый Mac mini является первым углеродно-нейтральным устройством линейки Mac.
Корпорация Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, "умных" часов и программного обеспечения.
 
ЭкономикаApple
 
 
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