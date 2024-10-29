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Специалист по сервису предупредил о последствиях покупки китайских шин

Специалист по сервису предупредил о последствиях покупки китайских шин - 29.10.2024, ПРАЙМ

Специалист по сервису предупредил о последствиях покупки китайских шин

Массовый переход российских автовладельцев на шины китайских марок привел к увеличению спроса на услуги по "регулировке углов установки колес". Об этом... | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T02:02+0300

2024-10-29T02:02+0300

2024-10-29T02:02+0300

шины

автомобильные шины

всесезонные шины

шипованные шины

китайские авто

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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Массовый переход российских автовладельцев на шины китайских марок привел к увеличению спроса на услуги по "регулировке углов установки колес". Об этом рассказал агентству "Прайм" Илья Иванский, операционный директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH.Компания проанализировала 320 тысячи сервисных операций, проведенных в ее центрах с 2021 по 2024 год. Выяснилось, что процедура "регулировок углов установки колеса", так же известная как "сход-развал", стала востребованнее в два раза.По мнению Иванского, причина не в свойствах самих машин, а в ситуации на рынке расходных материалов. Комплект качественных шин известных мировых брендов вырос в цене примерно вдвое, а правильный сход-развал минимизирует износ резины."Условно, человек рассуждает так: лучше отдать 2-3 тысячи рублей за регулировку, чем приблизить замену всего комплекта", - говорит эксперт.Безусловно, при покупке шин можно сэкономить, и приобрести китайский "ноунейм". Только, как предупреждает эксперт, нередко такие покупатели тоже приезжают раньше времени на сход-развал.Они видят, что глубина протектора стремительно уменьшается, и подозревают, что дело в нарушенных углах установки колес, хотя причина – в низком качестве резиновой смеси.Впрочем, как отметил Иванский, среди китайских шин попадаются и на редкость живучие модели шин с неплохим набором эксплуатационных характеристик.

https://1prime.ru/20241009/shiny-852086860.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

шины, автомобильные шины, всесезонные шины, шипованные шины, китайские авто