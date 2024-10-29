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Специалист по сервису предупредил о последствиях покупки китайских шин
Специалист по сервису предупредил о последствиях покупки китайских шин - 29.10.2024, ПРАЙМ
Специалист по сервису предупредил о последствиях покупки китайских шин
Массовый переход российских автовладельцев на шины китайских марок привел к увеличению спроса на услуги по "регулировке углов установки колес". Об этом... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T02:02+0300
2024-10-29T02:02+0300
2024-10-29T02:02+0300
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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Массовый переход российских автовладельцев на шины китайских марок привел к увеличению спроса на услуги по "регулировке углов установки колес". Об этом рассказал агентству "Прайм" Илья Иванский, операционный директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH.Компания проанализировала 320 тысячи сервисных операций, проведенных в ее центрах с 2021 по 2024 год. Выяснилось, что процедура "регулировок углов установки колеса", так же известная как "сход-развал", стала востребованнее в два раза.По мнению Иванского, причина не в свойствах самих машин, а в ситуации на рынке расходных материалов. Комплект качественных шин известных мировых брендов вырос в цене примерно вдвое, а правильный сход-развал минимизирует износ резины."Условно, человек рассуждает так: лучше отдать 2-3 тысячи рублей за регулировку, чем приблизить замену всего комплекта", - говорит эксперт.Безусловно, при покупке шин можно сэкономить, и приобрести китайский "ноунейм". Только, как предупреждает эксперт, нередко такие покупатели тоже приезжают раньше времени на сход-развал.Они видят, что глубина протектора стремительно уменьшается, и подозревают, что дело в нарушенных углах установки колес, хотя причина – в низком качестве резиновой смеси.Впрочем, как отметил Иванский, среди китайских шин попадаются и на редкость живучие модели шин с неплохим набором эксплуатационных характеристик.
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шины, автомобильные шины, всесезонные шины, шипованные шины, китайские авто
шины, автомобильные шины, всесезонные шины, шипованные шины, китайские авто
Специалист по сервису предупредил о последствиях покупки китайских шин
Эксперт Иванский: при покупке китайских шин сход-развал приходится делать чаще
МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Массовый переход российских автовладельцев на шины китайских марок привел к увеличению спроса на услуги по "регулировке углов установки колес". Об этом рассказал агентству "Прайм" Илья Иванский, операционный директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH.
Компания проанализировала 320 тысячи сервисных операций, проведенных в ее центрах с 2021 по 2024 год. Выяснилось, что процедура "регулировок углов установки колеса", так же известная как "сход-развал", стала востребованнее в два раза.
По мнению Иванского, причина не в свойствах самих машин, а в ситуации на рынке расходных материалов. Комплект качественных шин известных мировых брендов вырос в цене примерно вдвое, а правильный сход-развал минимизирует износ резины.
"Условно, человек рассуждает так: лучше отдать 2-3 тысячи рублей за регулировку, чем приблизить замену всего комплекта", - говорит эксперт.
Безусловно, при покупке шин можно сэкономить, и приобрести китайский "ноунейм". Только, как предупреждает эксперт, нередко такие покупатели тоже приезжают раньше времени на сход-развал.
Они видят, что глубина протектора стремительно уменьшается, и подозревают, что дело в нарушенных углах установки колес, хотя причина – в низком качестве резиновой смеси.
Впрочем, как отметил Иванский, среди китайских шин попадаются и на редкость живучие модели шин с неплохим набором эксплуатационных характеристик.
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