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Россияне необычно полюбили шиномонтаж этой осенью

Россияне необычно полюбили шиномонтаж этой осенью - 29.10.2024, ПРАЙМ

Россияне необычно полюбили шиномонтаж этой осенью

Россияне осенью 2024 года стали на четверть чаще обращаться за услугами шиномонтажа и балансировки колес, за услугами автомоек – на 33%, а мастерских по ремонту | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T14:05+0300

2024-10-29T14:05+0300

2024-10-29T14:06+0300

шины

автомобильные шины

всесезонные шины

шипованные шины

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россияне осенью 2024 года стали на четверть чаще обращаться за услугами шиномонтажа и балансировки колес, за услугами автомоек – на 33%, а мастерских по ремонту автомобилей – на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что объясняется, в частности, ростом автомобилизации россиян, следует из исследования "Почта банка" (имеется в распоряжении РИА Новости)."Автомобилисты увеличили спрос на шиномонтаж и балансировку колес на 25%. Траты на эти цели также выросли на 18%. При этом средний чек стал выше на 6% и достиг 2650 рублей", - говорится в исследовании банка на основе анализа транзакций по картам клиентов кредитной организации осенью 2024 и 2023 годов.Данный вид услуг относится к сезонным, также традиционно осенью высоким спросом пользуются и услуги автомоек, подчеркнул банк. Число обращений за клинингом автомобилей и на мойки самообслуживания возросло на 33%, а сумма трат увеличилась на 17%. Средний чек при этом достиг 372 рублей, что на 13% выше аналогичного периода прошлого года.Также исследование показало, что на 13% увеличилось число транзакций за услуги мастерских по ремонту автомобилей, а расходы на эти цели возросли в 1,5 раза. Средний чек при этом вырос на 3%, до 7436 рублей."По оценке "Почта банка", россияне стремятся содержать автомобили в исправном состоянии как можно дольше. Поэтому готовят свои транспортные средства к зиме... Эксперты "Почта банка" связывают рост среднего чека и числа транзакций с увеличением средней стоимости данных услуг, а также общей положительной статистикой по автомобилизации населения России", - поясняется в исследовании.

https://1prime.ru/20241026/shiny-852444939.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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