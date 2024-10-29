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Более половины автомобилистов не готовы отказаться от машины - 29.10.2024, ПРАЙМ
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Более половины автомобилистов не готовы отказаться от машины
Более половины автомобилистов не готовы отказаться от машины - 29.10.2024, ПРАЙМ
Более половины автомобилистов не готовы отказаться от машины
Более половины автомобилистов не смогли бы отказаться от вождения машины, почти столько же ездят на ней ежедневно, выяснили эксперты Авито Авто. | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T16:13+0300
2024-10-29T16:13+0300
авто
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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Более половины автомобилистов не смогли бы отказаться от вождения машины, почти столько же ездят на ней ежедневно, выяснили эксперты Авито Авто.Как показал опрос, более половины респондентов начали водить автомобиль до 35 лет. 37% аудитории сели за руль в возрасте от 18 до 24 лет, а еще 17% – с 25 до 34 лет. В более молодом возрасте становятся автомобилистами жители крупных городов. Так, в Петербурге доля тех, кто начал водить до 24 лет, составила 52%, в Москве – 48%, а в городах с населением менее 100 тысяч человек – 33%.Мужчины садятся за руль в среднем раньше женщин: 51% мужчин начали водить до 24 лет, тогда как среди женщин этот показатель равен 25%. Согласно предыдущему опросу, мужчины покупают первую машину также раньше женщин: 33% против 15% в самой младшей возрастной категории.Почти половина автомобилистов (48%) ездит на машине ежедневно. Еще 28% респондентов делают это несколько раз в неделю. Примечательно, что жители городов с населением 250-500 тысяч человек чаще петербуржцев и москвичей садятся за руль каждый день: в таких населенных пунктах ежедневно водят авто 52% опрошенных, в Москве – 43%, а в Петербурге – 35%.Опрос показал, что 35% автомобилистов проводят за рулем от часа до двух в день. Еще 28% тратят на это менее часа, а 21% – от двух до трех часов в день. Более трех часов в день водят машину 17% респондентов.При этом 57% опрошенных не готовы отказаться от автомобиля в пользу общественного транспорта. Женщины привыкают к машине чуть сильнее, чем мужчины: среди них отказаться от авто готов 41%, а среди мужчин – 44%. Жители городов с населением менее 100 тысяч человек больше других привязаны к собственному авто: среди них отказаться от вождения готовы лишь 38%.
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4.7
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авто, авторынок рф, спрос на легковые авто
Авто, авторынок РФ, спрос на легковые авто
16:13 29.10.2024
 
Более половины автомобилистов не готовы отказаться от машины

Более половины автомобилистов не готовы отказаться от машины, подсчитали в Авито

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПробка
Пробка - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Более половины автомобилистов не смогли бы отказаться от вождения машины, почти столько же ездят на ней ежедневно, выяснили эксперты Авито Авто.
Как показал опрос, более половины респондентов начали водить автомобиль до 35 лет. 37% аудитории сели за руль в возрасте от 18 до 24 лет, а еще 17% – с 25 до 34 лет. В более молодом возрасте становятся автомобилистами жители крупных городов. Так, в Петербурге доля тех, кто начал водить до 24 лет, составила 52%, в Москве – 48%, а в городах с населением менее 100 тысяч человек – 33%.
Мужчины садятся за руль в среднем раньше женщин: 51% мужчин начали водить до 24 лет, тогда как среди женщин этот показатель равен 25%. Согласно предыдущему опросу, мужчины покупают первую машину также раньше женщин: 33% против 15% в самой младшей возрастной категории.
Почти половина автомобилистов (48%) ездит на машине ежедневно. Еще 28% респондентов делают это несколько раз в неделю. Примечательно, что жители городов с населением 250-500 тысяч человек чаще петербуржцев и москвичей садятся за руль каждый день: в таких населенных пунктах ежедневно водят авто 52% опрошенных, в Москве – 43%, а в Петербурге – 35%.
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Опрос показал, что 35% автомобилистов проводят за рулем от часа до двух в день. Еще 28% тратят на это менее часа, а 21% – от двух до трех часов в день. Более трех часов в день водят машину 17% респондентов.
При этом 57% опрошенных не готовы отказаться от автомобиля в пользу общественного транспорта. Женщины привыкают к машине чуть сильнее, чем мужчины: среди них отказаться от авто готов 41%, а среди мужчин – 44%. Жители городов с населением менее 100 тысяч человек больше других привязаны к собственному авто: среди них отказаться от вождения готовы лишь 38%.
 
Автоавторынок РФспрос на легковые авто
 
 
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