https://1prime.ru/20241029/bank-rossii-852493129.html

Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 30 октября

Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 30 октября - 29.10.2024, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 30 октября

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 1,49 копейки - до 13,5954 рубля, курс доллара вырос на 9,61 копейки, до 97,3261 рубля,... | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T17:46+0300

2024-10-29T17:46+0300

2024-10-29T17:47+0300

банк россии

курсы валют

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 1,49 копейки - до 13,5954 рубля, курс доллара вырос на 9,61 копейки, до 97,3261 рубля, курс евро - на 21,46 копейки, до 105,4375 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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банк россии, курсы валют