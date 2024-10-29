https://1prime.ru/20241029/bitkoin-852481354.html

Стоимость биткоина превышала $70 тысяч впервые с 29 июля

Стоимость биткоина превышала $70 тысяч впервые с 29 июля - 29.10.2024, ПРАЙМ

Стоимость биткоина превышала $70 тысяч впервые с 29 июля

Биткоин дорожал примерно на 3%, его стоимость впервые с 29 июля поднималась выше 70 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T05:32+0300

2024-10-29T05:32+0300

2024-10-29T05:32+0300

криптовалюта

биткоин

https://cdnn.1prime.ru/img/83430/96/834309658_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_71c1339a4a97f0288aae77628d6352b5.jpg

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Биткоин дорожал примерно на 3%, его стоимость впервые с 29 июля поднималась выше 70 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 2.52 мск дорожал приблизительно на 2,72%, до 69 860 долларов. Примерно в 2.15 этот показатель превышал 70 тысяч долларов - впервые с 29 июля. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, стоимость биткоина росла примерно на 2,7% - в среднем до 69 827 долларов. Динамика приводится за сутки. До этого стоимость биткоина превышала 70 тысяч долларов в конце июля, а в марте показатель достигал исторического максимума в 73 777 долларов.

https://1prime.ru/20240728/bitkoin-850485829.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биткоин