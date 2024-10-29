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Стоимость биткоина превышала $70 тысяч впервые с 29 июля
Стоимость биткоина превышала $70 тысяч впервые с 29 июля - 29.10.2024, ПРАЙМ
Стоимость биткоина превышала $70 тысяч впервые с 29 июля
Биткоин дорожал примерно на 3%, его стоимость впервые с 29 июля поднималась выше 70 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T05:32+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Биткоин дорожал примерно на 3%, его стоимость впервые с 29 июля поднималась выше 70 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 2.52 мск дорожал приблизительно на 2,72%, до 69 860 долларов. Примерно в 2.15 этот показатель превышал 70 тысяч долларов - впервые с 29 июля. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, стоимость биткоина росла примерно на 2,7% - в среднем до 69 827 долларов. Динамика приводится за сутки. До этого стоимость биткоина превышала 70 тысяч долларов в конце июля, а в марте показатель достигал исторического максимума в 73 777 долларов.
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биткоин
Стоимость биткоина превышала $70 тысяч впервые с 29 июля
Стоимость биткоина выросла на 3%, она превышала $70 тысяч впервые с 29 июля
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Биткоин дорожал примерно на 3%, его стоимость впервые с 29 июля поднималась выше 70 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 2.52 мск дорожал приблизительно на 2,72%, до 69 860 долларов. Примерно в 2.15 этот показатель превышал 70 тысяч долларов - впервые с 29 июля.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, стоимость биткоина росла примерно на 2,7% - в среднем до 69 827 долларов. Динамика приводится за сутки.
До этого стоимость биткоина превышала 70 тысяч долларов в конце июля, а в марте показатель достигал исторического максимума в 73 777 долларов.
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