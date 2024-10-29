Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биткоин подорожал до $73 тысяч впервые с 14 марта - 29.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Криптовалюта Ethereum - ПРАЙМ, 1920Криптовалюта
https://1prime.ru/20241029/bitkoin-852497527.html
Биткоин подорожал до $73 тысяч впервые с 14 марта
Биткоин подорожал до $73 тысяч впервые с 14 марта - 29.10.2024, ПРАЙМ
Биткоин подорожал до $73 тысяч впервые с 14 марта
Стоимость биткоина растет почти на 6% во вторник, впервые с середины марта показатель достиг 73 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T21:51+0300
2024-10-29T21:53+0300
криптовалюта
биткоин
стоимость
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/84/841358456_0:98:2048:1250_1920x0_80_0_0_14384bc5df8dfd01e5bf5f1c78142462.jpg
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет почти на 6% во вторник, впервые с середины марта показатель достиг 73 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 21.39 мск дорожал на 5,78% за сутки - до 72 984 долларов. Согласно данным биржи, минутами ранее показатель впервые с 14 марта достигал 73 тысяч долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 5,93% - в среднем до 72 976 долларов, динамика также приводится за сутки. Криптовалюта дорожает четвертый день подряд. Аналитики отмечают, что поддержку росту стоимости биткоина оказывают ожидания победы бывшего президента США Дональда Трампа в президентских выборах, которые пройдут 5 ноября. "Стоимость криптовалюты продолжает оценивать победу Дональда Трампа на выборах", - цитирует агентство Блумберг рыночного аналитика IG Australia Тони Сикамора (Tony Sycamore). По мнению эксперта, биткоин может достичь нового исторического максимума. На данный момент рекорд составляет 73 777 долларов, он был достигнут 14 марта.
https://1prime.ru/20241008/sud-852051479.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/84/841358456_126:0:1922:1347_1920x0_80_0_0_34fe9dc614cf9e5f4bd8ca944e6db8b4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
биткоин, стоимость
Криптовалюта, Биткоин, стоимость
21:51 29.10.2024 (обновлено: 21:53 29.10.2024)
 
Биткоин подорожал до $73 тысяч впервые с 14 марта

Стоимость биткоина достигла $73 тысяч впервые с 14 марта

© CC BY 2.0 / Jernej FurmanКриптовалюта, сток
Криптовалюта, сток - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
© CC BY 2.0 / Jernej Furman
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет почти на 6% во вторник, впервые с середины марта показатель достиг 73 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 21.39 мск дорожал на 5,78% за сутки - до 72 984 долларов. Согласно данным биржи, минутами ранее показатель впервые с 14 марта достигал 73 тысяч долларов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 5,93% - в среднем до 72 976 долларов, динамика также приводится за сутки.
Криптовалюта дорожает четвертый день подряд. Аналитики отмечают, что поддержку росту стоимости биткоина оказывают ожидания победы бывшего президента США Дональда Трампа в президентских выборах, которые пройдут 5 ноября.
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
Экс-следователя Тамбиева осудили по делу о рекордной взятке в биткоинах
8 октября, 12:52
"Стоимость криптовалюты продолжает оценивать победу Дональда Трампа на выборах", - цитирует агентство Блумберг рыночного аналитика IG Australia Тони Сикамора (Tony Sycamore).
По мнению эксперта, биткоин может достичь нового исторического максимума. На данный момент рекорд составляет 73 777 долларов, он был достигнут 14 марта.
 
КриптовалютаБиткоинстоимость
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала