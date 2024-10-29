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Биткоин подорожал до $73 тысяч впервые с 14 марта

Биткоин подорожал до $73 тысяч впервые с 14 марта - 29.10.2024, ПРАЙМ

Биткоин подорожал до $73 тысяч впервые с 14 марта

Стоимость биткоина растет почти на 6% во вторник, впервые с середины марта показатель достиг 73 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T21:51+0300

2024-10-29T21:51+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет почти на 6% во вторник, впервые с середины марта показатель достиг 73 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 21.39 мск дорожал на 5,78% за сутки - до 72 984 долларов. Согласно данным биржи, минутами ранее показатель впервые с 14 марта достигал 73 тысяч долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 5,93% - в среднем до 72 976 долларов, динамика также приводится за сутки. Криптовалюта дорожает четвертый день подряд. Аналитики отмечают, что поддержку росту стоимости биткоина оказывают ожидания победы бывшего президента США Дональда Трампа в президентских выборах, которые пройдут 5 ноября. "Стоимость криптовалюты продолжает оценивать победу Дональда Трампа на выборах", - цитирует агентство Блумберг рыночного аналитика IG Australia Тони Сикамора (Tony Sycamore). По мнению эксперта, биткоин может достичь нового исторического максимума. На данный момент рекорд составляет 73 777 долларов, он был достигнут 14 марта.

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биткоин, стоимость