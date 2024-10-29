https://1prime.ru/20241029/borey-852496156.html

Пожалуй, лучшая в мире. В США нашли "жемчужину" среди российских вооружений

Пожалуй, лучшая в мире. В США нашли "жемчужину" среди российских вооружений - 29.10.2024, ПРАЙМ

Пожалуй, лучшая в мире. В США нашли "жемчужину" среди российских вооружений

Российские атомные подводные лодки класса “Борей” превосходят подлодки Соединенных Штатов по возможностям гидролокации и ситуационной осведомленности. Эти... | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T19:53+0300

2024-10-29T19:53+0300

2024-10-29T19:55+0300

вооружения

подводные лодки

россия

оценка

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Российские атомные подводные лодки класса “Борей” превосходят подлодки Соединенных Штатов по возможностям гидролокации и ситуационной осведомленности. Эти субмарины - значительная стратегическая угроза, пишет в материале для издания The National Interest аналитик Брэндон Вейхерт.В самом начале статьи он делает весьма непатриотичное для американца заявление: "Пожалуй, лучшие в мире атомные подлодки находятся на вооружении России", - после чего указывает, что АПЛ проекта 955 “Борей” оборудованы продвинутой гидроакустической системой, обеспечивающей российским подводникам "лучшую ситуационную осведомленность, чем мощнейший из американских конкурентов".Развивая эту мысль, Вейхерт отмечает, что благодаря гидроакустической системе "Иртыш-Амфора-Б-055" субмарины класса “Борей” обладают существенным стратегическим преимуществом перед Соединенными Штатами, и призвал американских подводников "отнестись к этому всерьез".А далее он пишет, что указанные российские подлодки, ко всему прочему, еще и способны запускать ракеты "Булава", которые, по словам аналитика, являются "самым передовым ядерным оружием России".Создав подлодки "Борей", заключает Вейхерт, Россия "обрела настоящую жемчужину", ведь "Бореям" под силу и то, на что не способны субмарины США, которые ранее считались лучшими в мире.

https://1prime.ru/20241024/t-72-852403834.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

подводные лодки, россия, оценка