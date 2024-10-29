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Пожалуй, лучшая в мире. В США нашли "жемчужину" среди российских вооружений
Пожалуй, лучшая в мире. В США нашли "жемчужину" среди российских вооружений - 29.10.2024, ПРАЙМ
Пожалуй, лучшая в мире. В США нашли "жемчужину" среди российских вооружений
Российские атомные подводные лодки класса “Борей” превосходят подлодки Соединенных Штатов по возможностям гидролокации и ситуационной осведомленности. Эти... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T19:53+0300
2024-10-29T19:53+0300
2024-10-29T19:55+0300
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подводные лодки
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оценка
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Российские атомные подводные лодки класса “Борей” превосходят подлодки Соединенных Штатов по возможностям гидролокации и ситуационной осведомленности. Эти субмарины - значительная стратегическая угроза, пишет в материале для издания The National Interest аналитик Брэндон Вейхерт.В самом начале статьи он делает весьма непатриотичное для американца заявление: "Пожалуй, лучшие в мире атомные подлодки находятся на вооружении России", - после чего указывает, что АПЛ проекта 955 “Борей” оборудованы продвинутой гидроакустической системой, обеспечивающей российским подводникам "лучшую ситуационную осведомленность, чем мощнейший из американских конкурентов".Развивая эту мысль, Вейхерт отмечает, что благодаря гидроакустической системе "Иртыш-Амфора-Б-055" субмарины класса “Борей” обладают существенным стратегическим преимуществом перед Соединенными Штатами, и призвал американских подводников "отнестись к этому всерьез".А далее он пишет, что указанные российские подлодки, ко всему прочему, еще и способны запускать ракеты "Булава", которые, по словам аналитика, являются "самым передовым ядерным оружием России".Создав подлодки "Борей", заключает Вейхерт, Россия "обрела настоящую жемчужину", ведь "Бореям" под силу и то, на что не способны субмарины США, которые ранее считались лучшими в мире.
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подводные лодки, россия, оценка
Вооружения, подводные лодки, РОССИЯ, оценка
Пожалуй, лучшая в мире. В США нашли "жемчужину" среди российских вооружений
TNI: российские подлодки класса "Борей" превосходят американские
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Российские атомные подводные лодки класса “Борей” превосходят подлодки Соединенных Штатов по возможностям гидролокации и ситуационной осведомленности. Эти субмарины - значительная стратегическая угроза, пишет в материале для издания The National Interest аналитик Брэндон Вейхерт.
В самом начале статьи он делает весьма непатриотичное для американца заявление: "Пожалуй, лучшие в мире атомные подлодки находятся на вооружении России", - после чего указывает, что АПЛ проекта 955 “Борей” оборудованы продвинутой гидроакустической системой, обеспечивающей российским подводникам "лучшую ситуационную осведомленность, чем мощнейший из американских конкурентов".
Развивая эту мысль, Вейхерт отмечает, что благодаря гидроакустической системе "Иртыш-Амфора-Б-055" субмарины класса “Борей” обладают существенным стратегическим преимуществом перед Соединенными Штатами, и призвал американских подводников "отнестись к этому всерьез".
А далее он пишет, что указанные российские подлодки, ко всему прочему, еще и способны запускать ракеты "Булава", которые, по словам аналитика, являются "самым передовым ядерным оружием России".
"Превзошел Abrams и Leopard-2". В США рассказали о лучшем танке на Земле
Создав подлодки "Борей", заключает Вейхерт, Россия "обрела настоящую жемчужину", ведь "Бореям" под силу и то, на что не способны субмарины США, которые ранее считались лучшими в мире.