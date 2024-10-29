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Чистая прибыль BP упала в шесть раз - 29.10.2024, ПРАЙМ
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Чистая прибыль BP упала в шесть раз
Чистая прибыль BP упала в шесть раз - 29.10.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль BP упала в шесть раз
Чистая прибыль британской энергетической BP Plc., приходящаяся на акционеров, за первые три квартала текущего года составила 2,34 миллиарда долларов, что... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T11:00+0300
2024-10-29T11:01+0300
энергетика
великобритания
bp
чистая прибыль
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль британской энергетической BP Plc., приходящаяся на акционеров, за первые три квартала текущего года составила 2,34 миллиарда долларов, что вшестеро меньше, чем было год назад, следует из отчетности компании. В пересчете на акцию разводненная прибыль ВР упала до 0,83 доллара с 4,98 доллара за аналогичный период прошлого года. А выручка сократилась на 8,6%, до 146,541 миллиарда долларов. Объем добычи углеводородов BP за период вырос при этом на 7,7% в годовом выражении и составил 1,477 миллиона баррелей нефтяного эквивалента. По итогам третьего квартала чистая прибыль BP, приходящаяся на акционеров, упала в 24 раза, до 206 миллиарда долларов в годовом выражении. В пересчете на акцию разводненная прибыль компании составила 0,07 доллара после 1,66 доллара годом ранее. А квартальная выручка ВР снизилась на 11,7% и составила 48,33 миллиарда долларов. BP - британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.
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великобритания, bp, чистая прибыль
Энергетика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BP, чистая прибыль
11:00 29.10.2024 (обновлено: 11:01 29.10.2024)
 
Чистая прибыль BP упала в шесть раз

Чистая прибыль BP за январь-сентябрь упала до 2,34 миллиарда долларов

© Максим Блинов | Перейти в медиабанкВывеска одного из заправочных комплексов BP в Москве
Вывеска одного из заправочных комплексов BP в Москве
© Максим Блинов
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль британской энергетической BP Plc., приходящаяся на акционеров, за первые три квартала текущего года составила 2,34 миллиарда долларов, что вшестеро меньше, чем было год назад, следует из отчетности компании.
В пересчете на акцию разводненная прибыль ВР упала до 0,83 доллара с 4,98 доллара за аналогичный период прошлого года. А выручка сократилась на 8,6%, до 146,541 миллиарда долларов.
Объем добычи углеводородов BP за период вырос при этом на 7,7% в годовом выражении и составил 1,477 миллиона баррелей нефтяного эквивалента.
По итогам третьего квартала чистая прибыль BP, приходящаяся на акционеров, упала в 24 раза, до 206 миллиарда долларов в годовом выражении. В пересчете на акцию разводненная прибыль компании составила 0,07 доллара после 1,66 доллара годом ранее. А квартальная выручка ВР снизилась на 11,7% и составила 48,33 миллиарда долларов.
BP - британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.
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