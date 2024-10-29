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Чистая прибыль BP упала в шесть раз

Чистая прибыль BP упала в шесть раз - 29.10.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль BP упала в шесть раз

Чистая прибыль британской энергетической BP Plc., приходящаяся на акционеров, за первые три квартала текущего года составила 2,34 миллиарда долларов, что... | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T11:00+0300

2024-10-29T11:00+0300

2024-10-29T11:01+0300

энергетика

великобритания

bp

чистая прибыль

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль британской энергетической BP Plc., приходящаяся на акционеров, за первые три квартала текущего года составила 2,34 миллиарда долларов, что вшестеро меньше, чем было год назад, следует из отчетности компании. В пересчете на акцию разводненная прибыль ВР упала до 0,83 доллара с 4,98 доллара за аналогичный период прошлого года. А выручка сократилась на 8,6%, до 146,541 миллиарда долларов. Объем добычи углеводородов BP за период вырос при этом на 7,7% в годовом выражении и составил 1,477 миллиона баррелей нефтяного эквивалента. По итогам третьего квартала чистая прибыль BP, приходящаяся на акционеров, упала в 24 раза, до 206 миллиарда долларов в годовом выражении. В пересчете на акцию разводненная прибыль компании составила 0,07 доллара после 1,66 доллара годом ранее. А квартальная выручка ВР снизилась на 11,7% и составила 48,33 миллиарда долларов. BP - британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.

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великобритания, bp, чистая прибыль