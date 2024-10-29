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Обвал торговли Дании и России остановлен, сообщил российский посол

Обвал торговли Дании и России остановлен, сообщил российский посол - 29.10.2024, ПРАЙМ

Обвал торговли Дании и России остановлен, сообщил российский посол

Обвальное сокращение объемов двусторонней торговли Дании с Россией приостановлено, результаты за 2024 год будут близки к уровню 2023 года, заявил в интервью РИА | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T07:31+0300

2024-10-29T07:31+0300

2024-10-29T08:11+0300

экономика

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торговля

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Обвальное сокращение объемов двусторонней торговли Дании с Россией приостановлено, результаты за 2024 год будут близки к уровню 2023 года, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин. "По итогам 2023 года датский экспорт по сравнению с 2021 годом уменьшился в 4,8 раза, до 300 миллионов долларов США, а датский импорт - в 5,2 раза, до 400 миллионов долларов США. Полностью остановилась взаимная торговля товарами, на которые были введены санкции ЕС. Сейчас ситуация стабилизировалась, дальнейшее обвальное сокращение объемов двусторонней торговли приостановлено. Результаты за 2024 год будут примерно на уровне 2023 года", - сказал он. Посол добавил, что последствия от введенных ЕС санкции против России имеют ограниченное влияние на датскую экономику, поскольку Россия не была ведущим внешнеторговым партнером королевства. Объем взаимной торговли составлял в 2021 году около 1,5% от общего объема датской внешней торговли. По словам посла, продукция датских компаний, которые ранее получили от правительства Дании разрешение не соблюдать ряд запретов из антироссийских санкций ЕС, востребована в России."Большинство из них работают в сферах фармацевтики, производства медицинских изделий и оборудования. Продолжают свою деятельность на российском рынке компании агропромышленного и потребительского секторов, а также строительной отрасли. Их продукция весьма востребована", - сказал он.Посол добавил, что многие датские компании дорожат российским рынком и намерены продолжать свою деятельность в России вопреки оказываемому на них в Дании беспрецедентному давлению.РФ неоднократно подчеркивала, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

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россия, дания, торговля