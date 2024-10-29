https://1prime.ru/20241029/davlenie-852491860.html
Россиян предупредили о барических горках в пятницу
Россиян предупредили о барических горках в пятницу - 29.10.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о барических горках в пятницу
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил россиян о существенном падении атмосферного давления в пятницу 1 ноября. | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T16:35+0300
2024-10-29T16:35+0300
2024-10-29T16:35+0300
россия
погода
давление
https://cdnn.1prime.ru/img/84029/36/840293692_0:152:3099:1895_1920x0_80_0_0_410ca394c8bc342d2befb8213a101e64.jpg
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил россиян о существенном падении атмосферного давления в пятницу 1 ноября. Эксперт сообщил, что в пятницу давление опустится до 723 миллиметров ртутного столба. По его словам, показатели барометров начнут падать уже в среду: давление опустится до 736 миллиметров ртутного столба.В последующие дни москвичам придется уживаться с барическими горками. Давление будет то расти, то падать, меняясь до 10-12 миллиметров ртутного столба за сутки. В пятницу барометры покажут минимальное значение.
https://1prime.ru/20241016/shiny-852212924.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84029/36/840293692_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_59f316b168e9dd777126dde5e2216cc5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, погода, давление
Россиян предупредили о барических горках в пятницу
Барические горки ждут москвичей, в пятницу давление опустится до 723 мм ртутного столба
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил россиян о существенном падении атмосферного давления в пятницу 1 ноября.
Эксперт сообщил, что в пятницу давление опустится до 723 миллиметров ртутного столба. По его словам, показатели барометров начнут падать уже в среду: давление опустится до 736 миллиметров ртутного столба.
В последующие дни москвичам придется уживаться с барическими горками. Давление будет то расти, то падать, меняясь до 10-12 миллиметров ртутного столба за сутки. В пятницу барометры покажут минимальное значение.
Синоптик объяснил, когда москвичам стоит "переобуваться" на зимнюю резину