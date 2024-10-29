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Россиян предупредили о барических горках в пятницу

Россиян предупредили о барических горках в пятницу - 29.10.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о барических горках в пятницу

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил россиян о существенном падении атмосферного давления в пятницу 1 ноября. | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T16:35+0300

2024-10-29T16:35+0300

2024-10-29T16:35+0300

россия

погода

давление

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил россиян о существенном падении атмосферного давления в пятницу 1 ноября. Эксперт сообщил, что в пятницу давление опустится до 723 миллиметров ртутного столба. По его словам, показатели барометров начнут падать уже в среду: давление опустится до 736 миллиметров ртутного столба.В последующие дни москвичам придется уживаться с барическими горками. Давление будет то расти, то падать, меняясь до 10-12 миллиметров ртутного столба за сутки. В пятницу барометры покажут минимальное значение.

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россия, погода, давление