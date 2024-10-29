https://1prime.ru/20241029/doroga-852483954.html

В обход санкций. Запад встревожился из-за нового проекта России и Ирана

В обход санкций. Запад встревожился из-за нового проекта России и Ирана - 29.10.2024, ПРАЙМ

В обход санкций. Запад встревожился из-за нового проекта России и Ирана

Россия и Иран планируют построить железную дорогу Решт – Астара через Азербайджан, которая станет частью транспортного коридора "Север – Юг", пишет французская... | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T09:58+0300

2024-10-29T09:58+0300

2024-10-29T09:58+0300

экономика

россия

иран

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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Россия и Иран планируют построить железную дорогу Решт – Астара через Азербайджан, которая станет частью транспортного коридора "Север – Юг", пишет французская пресса.Как отмечается, идет сближение России и Ирана — страны наращивают торговлю через Каспий, иранские компании открыли представительства в Астрахани. Планируется подписание договора о стратегическом партнерстве.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДорога длиной 162 километра вдоль Каспийского моря соединит Решт и Астару. Этот маршрут позволит обойти западные санкции, он предоставит прямой доступ России к Персидскому заливу и Индийскому океануФактически проект является частью реорганизации мирового порядка вокруг стран Глобального Юга. Он подразумевает участие государств БРИКС+.В условиях, когда санкции ЕС закрыли почти все дороги в Европу, Москва переориентирует экспорт на Азию и Персидский залив. Развивающиеся страны увеличили торговлю с Россией.Первое соглашение о коридоре "Север – Юг" было подписано в 2000 году, но не реализовано. Сам проект требует колоссальных инвестиций. В частности, необходимо проложить еще одну колею между Рештом и Бендер-Аббасом.Кремль рассчитывает на успешную реализацию проекта. Ежегодно через линию должно проходить от 15 до 50 миллионов тонн грузов.В то же время отношения России и Ирана нельзя назвать беспроблемными, отмечается в статье — Россия, по мнению экспертов, хочет контролировать движение товаров в сторону Персидского залива, но при этом не спешит инвестировать в иранскую экономику. В политическом аспекте Тегеран обижен на Москву за то, что она не выступала против санкций, введенных Совбезом ООН против Ирана до заключения ядерного соглашения 2015 года.Азербайджан — государство, которое является ключевым звеном в проекте. Иран опасается роста сепаратизма среди своих азербайджанцев, говорится в статье. Недовольство Тегерана вызывает и то, что Азербайджан поддерживает экономическое и военное сотрудничество с Израилем.Что касается военной помощи и сотрудничества, то Иран нуждается в военной помощи России из-за угрозы со стороны Израиля. Москва, в частности, поставляет Тегерану истребители Су-35 и системы ПВО. Иран и Россия сотрудничают в космической сфере и проводят совместные военные учения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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