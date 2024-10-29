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Госдума в I чтении усилила контроль ФАС за сделками крупных банков - 29.10.2024, ПРАЙМ
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Госдума в I чтении усилила контроль ФАС за сделками крупных банков
Госдума в I чтении усилила контроль ФАС за сделками крупных банков - 29.10.2024, ПРАЙМ
Госдума в I чтении усилила контроль ФАС за сделками крупных банков
Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий крупные банки и другие финансовые организации согласовывать с Федеральной антимонопольной службой... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T14:55+0300
2024-10-29T14:55+0300
россия
госдума
фас рф
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий крупные банки и другие финансовые организации согласовывать с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) любую покупку активов конкурентов независимо от их стоимости. Документ внесен правительством РФ. Он направлен на усиление антимонопольного контроля за сделками экономической концентрации, которые совершаются крупными финансовыми организациями в отношении своих конкурентов. Необходимые изменения вносятся в статью 29 закона "О защите конкуренции". Сейчас эта статья предусматривает получение предварительного согласия ФАС на совершение таких сделок в случае, если стоимость приобретаемых активов финансовой организации превышает величину, установленную правительством по согласованию с Банком России или самостоятельно. Для банков эта величина сейчас составляет 29 миллиардов рублей, для микрофинансовых организаций - 3 миллиарда, для лизинговых компаний - 8 миллиардов, для НПФ - 2 миллиарда, для организаторов торговли - 1 миллиард. Для кредитных потребкооперативов и обществ взаимного страхования этот лимит установлен на уровне 500 миллионов рублей; для страховых медорганизаций – 100 миллионов; для других страховых и клиринговых организаций, страховых брокеров, профучастников рынка ценных бумаг, управляющих компаний, спецдепозитариев, ломбардов - 200 миллионов рублей. Законопроект с 1 сентября 2025 года обязывает финансовые организации, стоимость активов которых (суммарная стоимость активов финорганизаций, входящих в одну группу лиц) превысит такие пороги, получать предварительное согласие ФАС на сделки по покупке активов конкурентов вне зависимости от их стоимости. Это касается и лизинговых компаний. Такой подход, согласно пояснительной записке, позволит точечно контролировать сделки, которые могут ограничивать конкуренцию на соответствующем рынке. В заключениях комитетов Госдумы по финансовому рынку и по защите конкуренции отмечается, что по итогам первого полугодия 2024 года крупнейшие банки наращивали объем корпоративного и розничного кредитования интенсивнее остального рынка. В результате концентрация активов сектора достигла рекордного уровня: 79% приходится на 10 крупнейших банков. Усиление одних и ослабление других игроков может повлиять на качество и стоимость финансовых услуг. Предлагаемые изменения способны сдержать дальнейшую монополизацию финансового рынка и защитить остальных участников от злоупотреблений, считают комитеты.
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россия, госдума, фас рф
РОССИЯ, Госдума, ФАС РФ
14:55 29.10.2024
 
Госдума в I чтении усилила контроль ФАС за сделками крупных банков

ГБ в I чтении усилила контроль ФАС за сделками крупных банков и финорганизаций

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий крупные банки и другие финансовые организации согласовывать с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) любую покупку активов конкурентов независимо от их стоимости.
Документ внесен правительством РФ. Он направлен на усиление антимонопольного контроля за сделками экономической концентрации, которые совершаются крупными финансовыми организациями в отношении своих конкурентов. Необходимые изменения вносятся в статью 29 закона "О защите конкуренции".
Сейчас эта статья предусматривает получение предварительного согласия ФАС на совершение таких сделок в случае, если стоимость приобретаемых активов финансовой организации превышает величину, установленную правительством по согласованию с Банком России или самостоятельно.
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
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Для банков эта величина сейчас составляет 29 миллиардов рублей, для микрофинансовых организаций - 3 миллиарда, для лизинговых компаний - 8 миллиардов, для НПФ - 2 миллиарда, для организаторов торговли - 1 миллиард. Для кредитных потребкооперативов и обществ взаимного страхования этот лимит установлен на уровне 500 миллионов рублей; для страховых медорганизаций – 100 миллионов; для других страховых и клиринговых организаций, страховых брокеров, профучастников рынка ценных бумаг, управляющих компаний, спецдепозитариев, ломбардов - 200 миллионов рублей.
Законопроект с 1 сентября 2025 года обязывает финансовые организации, стоимость активов которых (суммарная стоимость активов финорганизаций, входящих в одну группу лиц) превысит такие пороги, получать предварительное согласие ФАС на сделки по покупке активов конкурентов вне зависимости от их стоимости. Это касается и лизинговых компаний. Такой подход, согласно пояснительной записке, позволит точечно контролировать сделки, которые могут ограничивать конкуренцию на соответствующем рынке.
В заключениях комитетов Госдумы по финансовому рынку и по защите конкуренции отмечается, что по итогам первого полугодия 2024 года крупнейшие банки наращивали объем корпоративного и розничного кредитования интенсивнее остального рынка. В результате концентрация активов сектора достигла рекордного уровня: 79% приходится на 10 крупнейших банков. Усиление одних и ослабление других игроков может повлиять на качество и стоимость финансовых услуг. Предлагаемые изменения способны сдержать дальнейшую монополизацию финансового рынка и защитить остальных участников от злоупотреблений, считают комитеты.
 
РОССИЯГосдумаФАС РФ
 
 
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