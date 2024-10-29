https://1prime.ru/20241029/fesco--852494333.html

Fesco планирует запустить прямые перевозки между Россией и Танзанией

Fesco планирует запустить прямые перевозки между Россией и Танзанией - 29.10.2024, ПРАЙМ

Fesco планирует запустить прямые перевозки между Россией и Танзанией

Транспортная группа Fesco рассматривает возможность запуска прямых грузовых перевозок между Россией и Танзанией, сообщил вице-президент компании Дмитрий... | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T18:31+0300

2024-10-29T18:31+0300

2024-10-29T18:32+0300

экономика

fesco

танзания

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ДАР-ЭС-САЛАМ, 29 окт - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco рассматривает возможность запуска прямых грузовых перевозок между Россией и Танзанией, сообщил вице-президент компании Дмитрий Паньков. "И сейчас в ближайшей перспективе мы планируем запустить сервисы, которые связывают российские порты с портом Дар-эс-Салам в Танзании", — сказал он. Паньков добавил, что задачей, которую ставит руководство группы, является открытие прямого сервиса между городами. На первом этапе, скорее всего, сервис будет проходить с перегрузкой в Индии. "На первом этапе, скорее всего, это будут сервисы с перегрузкой в Индии с последующим направлением судов в Новороссийск, на Дальний Восток, в Санкт-Петербург Российской Федерации. Но перед нами стоит задача открытия прямого сервиса", — заключил Паньков.

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fesco, танзания