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Кремль оценил обвинения в распространении фейков об ураганах в США - 29.10.2024, ПРАЙМ
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Кремль оценил обвинения в распространении фейков об ураганах в США
Кремль оценил обвинения в распространении фейков об ураганах в США - 29.10.2024, ПРАЙМ
Кремль оценил обвинения в распространении фейков об ураганах в США
Россия отвергает обвинения Соединенных Штатов, что Москва якобы распространяла фейки о том, что со стороны американских властей пострадавшим от ураганов не... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T12:48+0300
2024-10-29T12:58+0300
дмитрий песков
россия
сша
ураган
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия отвергает обвинения Соединенных Штатов, что Москва якобы распространяла фейки о том, что со стороны американских властей пострадавшим от ураганов не оказывалась помощь, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Телеканал CNN за неделю до президентских выборов в Соединенных Штатах в очередной раз бездоказательно обвинил Россию, КНР и Кубу в дезинформации, связанной с деятельностью властей США по оказанию помощи жителям, пострадавшим от ураганов "Милтон" и "Хелен". "Мы, честно говоря, каждый день видим самые разные обвинения в адрес России, в адрес Ирана, в адрес Кореи, в адрес Кубы и так далее. Это уже какое-то, знаете, излюбленное такое упражнение, которое выполняется уже как ритуальное упражнение. Во всем нужно в первую очередь обвинить Россию", - сказал представитель Кремля журналистам, комментируя эти выпады.Песков указал на тот факт, что не последовало сколь-либо аргументированных обвинений, которые "не то что доказывали, но хотя бы пытались подтвердить, что речь может действительно идти о России". "Поэтому это не что иное, как голословные обвинения, мы их абсолютно отвергаем", - сказал Песков.Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал 7 октября распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближавшегося урагана "Милтон". Глава Белого дома дал распоряжение предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье штата в ночь на 10 октября. Несмотря на то, что он ослабел до третьей категории и не оказался таким разрушительным, как ожидалось, в результате стихии погибло, по данным CBS News, по меньшей мере 24 человека. Почти 3,4 миллиона жителей Флориды остались без электричества. Ураган "Хелен", который там прошел до этого, унес свыше 200 жизней и причинил масштабные разрушения на юге страны. Россия неоднократно опровергала обвинения Вашингтона во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Президент Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивается в ход президентских выборов в Соединенных Штатах, Москва готова работать с любым президентом, за которого проголосуют американцы. Песков также заявлял, что Россия не вмешивалась раньше и не вмешивается сейчас во внутриполитические процессы США.
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дмитрий песков, россия, сша, ураган
Дмитрий Песков, РОССИЯ, США, ураган
12:48 29.10.2024 (обновлено: 12:58 29.10.2024)
 
Кремль оценил обвинения в распространении фейков об ураганах в США

Песков: РФ отвергает обвинения в фейках о помощи пострадавшим от ураганов в США

© POOL | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия отвергает обвинения Соединенных Штатов, что Москва якобы распространяла фейки о том, что со стороны американских властей пострадавшим от ураганов не оказывалась помощь, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Телеканал CNN за неделю до президентских выборов в Соединенных Штатах в очередной раз бездоказательно обвинил Россию, КНР и Кубу в дезинформации, связанной с деятельностью властей США по оказанию помощи жителям, пострадавшим от ураганов "Милтон" и "Хелен".
"Мы, честно говоря, каждый день видим самые разные обвинения в адрес России, в адрес Ирана, в адрес Кореи, в адрес Кубы и так далее. Это уже какое-то, знаете, излюбленное такое упражнение, которое выполняется уже как ритуальное упражнение. Во всем нужно в первую очередь обвинить Россию", - сказал представитель Кремля журналистам, комментируя эти выпады.
Американский флаг, Вашингтон, США
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Песков указал на тот факт, что не последовало сколь-либо аргументированных обвинений, которые "не то что доказывали, но хотя бы пытались подтвердить, что речь может действительно идти о России". "Поэтому это не что иное, как голословные обвинения, мы их абсолютно отвергаем", - сказал Песков.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал 7 октября распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближавшегося урагана "Милтон". Глава Белого дома дал распоряжение предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье штата в ночь на 10 октября. Несмотря на то, что он ослабел до третьей категории и не оказался таким разрушительным, как ожидалось, в результате стихии погибло, по данным CBS News, по меньшей мере 24 человека. Почти 3,4 миллиона жителей Флориды остались без электричества. Ураган "Хелен", который там прошел до этого, унес свыше 200 жизней и причинил масштабные разрушения на юге страны.
Россия неоднократно опровергала обвинения Вашингтона во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Президент Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивается в ход президентских выборов в Соединенных Штатах, Москва готова работать с любым президентом, за которого проголосуют американцы. Песков также заявлял, что Россия не вмешивалась раньше и не вмешивается сейчас во внутриполитические процессы США.
 
Дмитрий ПесковРОССИЯСШАураган
 
 
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