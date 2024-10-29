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Финские власти арестовали еще пять объектов недвижимости России, пишут СМИ

Финские власти арестовали еще пять объектов недвижимости России, пишут СМИ - 29.10.2024, ПРАЙМ

Финские власти арестовали еще пять объектов недвижимости России, пишут СМИ

Финские власти конфисковали еще как минимум пять принадлежащих России объектов недвижимости. Об этом 29 октября написало финское издание Helsingin Sanomat. | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T11:03+0300

2024-10-29T11:03+0300

2024-10-29T11:03+0300

россия

финляндия

госсобственность

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Финские власти конфисковали еще как минимум пять принадлежащих России объектов недвижимости. Об этом 29 октября написало финское издание Helsingin Sanomat.Ранее сообщалось, что Хельсинки арестовали Российский центр науки и культуры (РЦНК). Отмечалось, что арест российской госсобственности стал результатом иска украинской энергетической компании."Helsingin Sanomat удалось обнаружить еще пять российских объектов недвижимости, в отношение которых были введены меры (наложен арест - ред.)", - сообщает газета.Более того, издание пишет, что еще три арестованных объекта расположены на Аландских острова, а два - в финской столице.

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россия, финляндия, госсобственность