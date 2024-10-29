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В "Газпроме" оценили динамику развития отрасли сланцевого газа - 29.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241029/gaz-852496985.html
В "Газпроме" оценили динамику развития отрасли сланцевого газа
В "Газпроме" оценили динамику развития отрасли сланцевого газа - 29.10.2024, ПРАЙМ
В "Газпроме" оценили динамику развития отрасли сланцевого газа
Динамика развития отрасли сланцевого газа по итогам прошлого года в целом снизилась, хотя доля газа из сланцев в общемировой добыче сохранилась на уровне 2022... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T21:21+0300
2024-10-29T21:21+0300
экономика
газпром
сланцевый газ
оценка
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Динамика развития отрасли сланцевого газа по итогам прошлого года в целом снизилась, хотя доля газа из сланцев в общемировой добыче сохранилась на уровне 2022 года и составила около 20%, сообщил "Газпром" "По итогам 2023 года доля газа из сланцев в общемировой добыче сохранилась на уровне 2022 года и составила около 20%, а динамика развития данной отрасли в целом снизилась", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Перспективы развития отрасли сланцевого газа и сжиженного природного газа (СПГ) в мире были рассмотрены советом директоров компании во вторник. Добыча сланцевого газа в США в первой половине 2024 года сократилась впервые за последние 10 лет, отметили в "Газпроме". С учетом этого эксперты обращают внимание на риски обеспечения американских производителей СПГ достаточной ресурсной базой для исполнения ими обязательств по экспортным контрактам, отметили в компании. "В связи с высокой обеспеченностью России доказанными запасами газа традиционных месторождений, обладающих экономическими и экологическими преимуществами, "Газпром" не планирует развитие сланцевой газодобычи", – также говорится в сообщении. Сейчас Россия входит в пятерку крупнейших мировых поставщиков СПГ наряду с США, Катаром, Австралией и Малайзией. По прогнозам экспертов, в долгосрочной перспективе основной вклад в наращивание производства сжиженного газа внесут США, Катар и Россия: совокупно эти три страны обеспечат около 75% прироста предложения сжиженного газа к 2035 году. При этом в США в текущем году прогноз экспорта СПГ на 2035 год был скорректирован в сторону понижения на 40 миллиардов кубометров по сравнению с предыдущим прогнозом, уточнили в компании. Основными импортерами СПГ в 2023 году стали страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а также Европы. По данным отраслевых аналитиков, в долгосрочной перспективе прирост спроса на сжиженный газ будет сосредоточен в АТР. Ожидается, что в таких странах региона, как Индия, Таиланд, Бангладеш, Малайзия, Пакистан, Индонезия, спрос вырастет практически в три раза.
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газпром, сланцевый газ, оценка
Экономика, Газпром, сланцевый газ, оценка
21:21 29.10.2024
 
В "Газпроме" оценили динамику развития отрасли сланцевого газа

"Газпром" отметил снижение динамики развития отрасли сланцевого газа

Чешский таз на сланцевый газ
Чешский таз на сланцевый газ
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Динамика развития отрасли сланцевого газа по итогам прошлого года в целом снизилась, хотя доля газа из сланцев в общемировой добыче сохранилась на уровне 2022 года и составила около 20%, сообщил "Газпром"
"По итогам 2023 года доля газа из сланцев в общемировой добыче сохранилась на уровне 2022 года и составила около 20%, а динамика развития данной отрасли в целом снизилась", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Перспективы развития отрасли сланцевого газа и сжиженного природного газа (СПГ) в мире были рассмотрены советом директоров компании во вторник.
Добыча сланцевого газа в США в первой половине 2024 года сократилась впервые за последние 10 лет, отметили в "Газпроме". С учетом этого эксперты обращают внимание на риски обеспечения американских производителей СПГ достаточной ресурсной базой для исполнения ими обязательств по экспортным контрактам, отметили в компании.
Флаги США
Добыча сланцевого газа в США может впервые снизиться
24 октября, 16:58
"В связи с высокой обеспеченностью России доказанными запасами газа традиционных месторождений, обладающих экономическими и экологическими преимуществами, "Газпром" не планирует развитие сланцевой газодобычи", – также говорится в сообщении.
Сейчас Россия входит в пятерку крупнейших мировых поставщиков СПГ наряду с США, Катаром, Австралией и Малайзией. По прогнозам экспертов, в долгосрочной перспективе основной вклад в наращивание производства сжиженного газа внесут США, Катар и Россия: совокупно эти три страны обеспечат около 75% прироста предложения сжиженного газа к 2035 году. При этом в США в текущем году прогноз экспорта СПГ на 2035 год был скорректирован в сторону понижения на 40 миллиардов кубометров по сравнению с предыдущим прогнозом, уточнили в компании.
Основными импортерами СПГ в 2023 году стали страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а также Европы. По данным отраслевых аналитиков, в долгосрочной перспективе прирост спроса на сжиженный газ будет сосредоточен в АТР. Ожидается, что в таких странах региона, как Индия, Таиланд, Бангладеш, Малайзия, Пакистан, Индонезия, спрос вырастет практически в три раза.
 
ЭкономикаГазпромсланцевый газоценка
 
 
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