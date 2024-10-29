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"Газпром" подтвердил намерение расширять поставки в Китай

"Газпром" подтвердил намерение расширять поставки в Китай - 29.10.2024, ПРАЙМ

"Газпром" подтвердил намерение расширять поставки в Китай

"Газпром" продолжает развивать ключевые проекты, в том числе, направленные на расширение поставок в Китай, сообщил заместитель председателя правления компании... | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T18:22+0300

2024-10-29T18:22+0300

2024-10-29T18:37+0300

газпром

китай

поставки газа в китай

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. "Газпром" продолжает развивать ключевые проекты, в том числе, направленные на расширение поставок в Китай, сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов."Мы продолжаем развивать ключевые проекты, в том числе направленные на расширение поставок в Китай", - приводятся его слова в официальном Telegram-канале "Газпрома".В начале октября заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов во время Петербургского международного газового форума сообщил, что "Газпром" поставил в Китай в текущем году более 1 миллиарда кубометров газа сверх контрактных обязательств.С начала года "Газпром" неоднократно обновлял исторические рекорды суточного экспорта китайским потребителям. А поставки в Китай в прошлом году, как сообщала компания, превысили контрактные обязательства на 700 миллионов кубометров.

https://1prime.ru/20241029/gazprom-852494442.html

китай

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газпром, китай, поставки газа в китай