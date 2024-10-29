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"Газпром" подтвердил намерение расширять поставки в Китай - 29.10.2024, ПРАЙМ
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"Газпром" подтвердил намерение расширять поставки в Китай
"Газпром" подтвердил намерение расширять поставки в Китай - 29.10.2024, ПРАЙМ
"Газпром" подтвердил намерение расширять поставки в Китай
"Газпром" продолжает развивать ключевые проекты, в том числе, направленные на расширение поставок в Китай, сообщил заместитель председателя правления компании... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T18:22+0300
2024-10-29T18:37+0300
газпром
китай
поставки газа в китай
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. "Газпром" продолжает развивать ключевые проекты, в том числе, направленные на расширение поставок в Китай, сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов."Мы продолжаем развивать ключевые проекты, в том числе направленные на расширение поставок в Китай", - приводятся его слова в официальном Telegram-канале "Газпрома".В начале октября заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов во время Петербургского международного газового форума сообщил, что "Газпром" поставил в Китай в текущем году более 1 миллиарда кубометров газа сверх контрактных обязательств.С начала года "Газпром" неоднократно обновлял исторические рекорды суточного экспорта китайским потребителям. А поставки в Китай в прошлом году, как сообщала компания, превысили контрактные обязательства на 700 миллионов кубометров.
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газпром, китай, поставки газа в китай
Газпром, КИТАЙ, поставки газа в Китай
18:22 29.10.2024 (обновлено: 18:37 29.10.2024)
 
"Газпром" подтвердил намерение расширять поставки в Китай

"Газпром" продолжит развивать ключевые проекты, в том числе, направленные на КНР

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. "Газпром" продолжает развивать ключевые проекты, в том числе, направленные на расширение поставок в Китай, сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.
"Мы продолжаем развивать ключевые проекты, в том числе направленные на расширение поставок в Китай", - приводятся его слова в официальном Telegram-канале "Газпрома".
В начале октября заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов во время Петербургского международного газового форума сообщил, что "Газпром" поставил в Китай в текущем году более 1 миллиарда кубометров газа сверх контрактных обязательств.
С начала года "Газпром" неоднократно обновлял исторические рекорды суточного экспорта китайским потребителям. А поставки в Китай в прошлом году, как сообщала компания, превысили контрактные обязательства на 700 миллионов кубометров.
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
"Газпром" увеличил инвестпрограмму и уменьшил заимствования
18:32
 
ГазпромКИТАЙпоставки газа в Китай
 
 
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