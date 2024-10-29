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"Газпром" отчитался о чистом убытке более чем в 300 миллиардов рублей - 29.10.2024, ПРАЙМ
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"Газпром" отчитался о чистом убытке более чем в 300 миллиардов рублей
"Газпром" отчитался о чистом убытке более чем в 300 миллиардов рублей - 29.10.2024, ПРАЙМ
"Газпром" отчитался о чистом убытке более чем в 300 миллиардов рублей
Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ за январь-сентябрь составил 309,1 миллиарда рублей против чистой прибыли в 446,1 миллиарда рублей годом ранее, однако в третьем | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T18:24+0300
2024-10-29T18:24+0300
газпром
отчет
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ за январь-сентябрь составил 309,1 миллиарда рублей против чистой прибыли в 446,1 миллиарда рублей годом ранее, однако в третьем квартале компания получила чистую прибыль после двух убыточных кварталов подряд, следует из отчета компании.Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ по итогам первого полугодия составил 480,6 миллиарда рублей, по итогам первого квартала - 449,5 миллиарда рублей, сообщалось ранее в отчетностях компании.Выручка за девять месяцев выросла до 4,279 триллиона рублей с 3,961 триллиона рублей, то есть на 8%. В частности, выручка от продажи газа выросла на 8,3% - до 2,55 триллиона рублей.Себестоимость продаж за девять месяцев увеличилась на 13,4% - до 3,44 триллиона рублей. В том числе себестоимость продажи газа выросла на 25,6% - до 1,69 триллиона рублей. Валовая прибыль снизилась на 9,4% - до 837,9 миллиарда рублей. Убыток от продаж вырос в 2,6 раза - до 276,23 миллиарда рублей."Газпром" располагает одной из крупнейших в мире систем газопроводов и обеспечивает большую часть добычи природного газа и его транспортировку в России. Также группа занимается добычей нефти, производством нефтепродуктов и выработкой электрической и тепловой энергии.
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газпром, отчет
Газпром, отчет
18:24 29.10.2024
 
"Газпром" отчитался о чистом убытке более чем в 300 миллиардов рублей

Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ за 9 месяцев составил 309 млрд рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ за январь-сентябрь составил 309,1 миллиарда рублей против чистой прибыли в 446,1 миллиарда рублей годом ранее, однако в третьем квартале компания получила чистую прибыль после двух убыточных кварталов подряд, следует из отчета компании.
Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ по итогам первого полугодия составил 480,6 миллиарда рублей, по итогам первого квартала - 449,5 миллиарда рублей, сообщалось ранее в отчетностях компании.
Выручка за девять месяцев выросла до 4,279 триллиона рублей с 3,961 триллиона рублей, то есть на 8%. В частности, выручка от продажи газа выросла на 8,3% - до 2,55 триллиона рублей.
Себестоимость продаж за девять месяцев увеличилась на 13,4% - до 3,44 триллиона рублей. В том числе себестоимость продажи газа выросла на 25,6% - до 1,69 триллиона рублей. Валовая прибыль снизилась на 9,4% - до 837,9 миллиарда рублей. Убыток от продаж вырос в 2,6 раза - до 276,23 миллиарда рублей.
"Газпром" располагает одной из крупнейших в мире систем газопроводов и обеспечивает большую часть добычи природного газа и его транспортировку в России. Также группа занимается добычей нефти, производством нефтепродуктов и выработкой электрической и тепловой энергии.
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