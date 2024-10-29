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"Газпром" увеличил инвестпрограмму и уменьшил заимствования - 29.10.2024, ПРАЙМ
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"Газпром" увеличил инвестпрограмму и уменьшил заимствования
"Газпром" увеличил инвестпрограмму и уменьшил заимствования - 29.10.2024, ПРАЙМ
"Газпром" увеличил инвестпрограмму и уменьшил заимствования
Совет директоров "Газпрома" утвердил новый вариант инвестпрограммы на 2024 год. Он увеличил ее на 68 миллиардов рублей до 1,64 триллиона рублей, сообщает... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T18:32+0300
2024-10-29T18:34+0300
газпром
инвестпрограмма
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" утвердил новый вариант инвестпрограммы на 2024 год. Он увеличил ее на 68 миллиардов рублей до 1,64 триллиона рублей, сообщает компания. При этом коэффициент "чистый долг/EBITDA" по итогам текущего года ожидается не более 2,3 против 2,8 на конец прошлого года, сообщил зампредправления компании Фамил Садыгов.По его словам, "Газпрому" удалось уменьшить объем привлечения заемного финансирования по сравнению с первоначальным планом. Программа заимствований компании на 2024 год сокращена с 520 миллиардов до 480 миллиардов рублей, основная часть приходится на рублевые облигации.Поступления в бюджет от продажи газа в текущем году должны вырасти на 6% в сравнении с первоначальной редакцией бюджета, указал он."Поступления от продаж в 2024 году ожидаются на уровне 7,9 триллиона рублей, что на 443 миллиарда рублей, или на 6% выше, чем в первоначальной редакции бюджета", - приводятся в Telegram-канале "Газпрома" слова Садыгова."Газпром" ожидает сохранения положительной динамики финансовых показателей во второй половине 2024 года.
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газпром, инвестпрограмма
Газпром, инвестпрограмма
18:32 29.10.2024 (обновлено: 18:34 29.10.2024)
 
"Газпром" увеличил инвестпрограмму и уменьшил заимствования

"Газпром" увеличил инвестпрограмму на 2024 год на 68 миллиардов рублей

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" утвердил новый вариант инвестпрограммы на 2024 год. Он увеличил ее на 68 миллиардов рублей до 1,64 триллиона рублей, сообщает компания.
При этом коэффициент "чистый долг/EBITDA" по итогам текущего года ожидается не более 2,3 против 2,8 на конец прошлого года, сообщил зампредправления компании Фамил Садыгов.
По его словам, "Газпрому" удалось уменьшить объем привлечения заемного финансирования по сравнению с первоначальным планом. Программа заимствований компании на 2024 год сокращена с 520 миллиардов до 480 миллиардов рублей, основная часть приходится на рублевые облигации.
Поступления в бюджет от продажи газа в текущем году должны вырасти на 6% в сравнении с первоначальной редакцией бюджета, указал он.
"Поступления от продаж в 2024 году ожидаются на уровне 7,9 триллиона рублей, что на 443 миллиарда рублей, или на 6% выше, чем в первоначальной редакции бюджета", - приводятся в Telegram-канале "Газпрома" слова Садыгова.
"Газпром" ожидает сохранения положительной динамики финансовых показателей во второй половине 2024 года.
 
Газпроминвестпрограмма
 
 
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