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В "Газпроме" объяснили давление на бюджет компании - 29.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241029/gazprom-852494581.html
В "Газпроме" объяснили давление на бюджет компании
В "Газпроме" объяснили давление на бюджет компании - 29.10.2024, ПРАЙМ
В "Газпроме" объяснили давление на бюджет компании
Увеличившиеся процентные платежи по заимствованиям с плавающей ставкой и повышенные налоговые обязательства оказывают давление на бюджет "Газпрома", сообщил... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T18:34+0300
2024-10-29T18:35+0300
экономика
газпром
обязательства
бюджет
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Увеличившиеся процентные платежи по заимствованиям с плавающей ставкой и повышенные налоговые обязательства оказывают давление на бюджет "Газпрома", сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов. "Давление на бюджет ПАО "Газпром" оказывают увеличившиеся процентные платежи по заимствованиям с плавающей ставкой и повышенные налоговые обязательства, в том числе выплата дополнительного НДПИ в размере 600 миллиардов рублей, отмену которого мы ожидаем со следующего года", – приводит пресс-служба "Газпрома" в своем Telegram-канале слова Садыгова.
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газпром, обязательства, бюджет
Экономика, Газпром, обязательства, бюджет
18:34 29.10.2024 (обновлено: 18:35 29.10.2024)
 
В "Газпроме" объяснили давление на бюджет компании

Зампред правления: повышенные налоговые обязательства давят на бюджет "Газпрома"

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Увеличившиеся процентные платежи по заимствованиям с плавающей ставкой и повышенные налоговые обязательства оказывают давление на бюджет "Газпрома", сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов.
"Давление на бюджет ПАО "Газпром" оказывают увеличившиеся процентные платежи по заимствованиям с плавающей ставкой и повышенные налоговые обязательства, в том числе выплата дополнительного НДПИ в размере 600 миллиардов рублей, отмену которого мы ожидаем со следующего года", – приводит пресс-служба "Газпрома" в своем Telegram-канале слова Садыгова.
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ЭкономикаГазпромобязательствабюджет
 
 
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