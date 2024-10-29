https://1prime.ru/20241029/gazprom-852494581.html
В "Газпроме" объяснили давление на бюджет компании
В "Газпроме" объяснили давление на бюджет компании - 29.10.2024, ПРАЙМ
В "Газпроме" объяснили давление на бюджет компании
Увеличившиеся процентные платежи по заимствованиям с плавающей ставкой и повышенные налоговые обязательства оказывают давление на бюджет "Газпрома", сообщил... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T18:34+0300
2024-10-29T18:34+0300
2024-10-29T18:35+0300
экономика
газпром
обязательства
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Увеличившиеся процентные платежи по заимствованиям с плавающей ставкой и повышенные налоговые обязательства оказывают давление на бюджет "Газпрома", сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов. "Давление на бюджет ПАО "Газпром" оказывают увеличившиеся процентные платежи по заимствованиям с плавающей ставкой и повышенные налоговые обязательства, в том числе выплата дополнительного НДПИ в размере 600 миллиардов рублей, отмену которого мы ожидаем со следующего года", – приводит пресс-служба "Газпрома" в своем Telegram-канале слова Садыгова.
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газпром, обязательства, бюджет
Экономика, Газпром, обязательства, бюджет
В "Газпроме" объяснили давление на бюджет компании
Зампред правления: повышенные налоговые обязательства давят на бюджет "Газпрома"
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Увеличившиеся процентные платежи по заимствованиям с плавающей ставкой и повышенные налоговые обязательства оказывают давление на бюджет "Газпрома", сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов.
"Давление на бюджет ПАО "Газпром" оказывают увеличившиеся процентные платежи по заимствованиям с плавающей ставкой и повышенные налоговые обязательства, в том числе выплата дополнительного НДПИ в размере 600 миллиардов рублей, отмену которого мы ожидаем со следующего года", – приводит пресс-служба "Газпрома" в своем Telegram-канале слова Садыгова.
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