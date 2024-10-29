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Гознак и ПСБ будут совместно развивать проект "Карта жителя" - 29.10.2024, ПРАЙМ
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Гознак и ПСБ будут совместно развивать проект "Карта жителя"
Гознак и ПСБ будут совместно развивать проект "Карта жителя" - 29.10.2024, ПРАЙМ
Гознак и ПСБ будут совместно развивать проект "Карта жителя"
Гознак и ПСБ договорились о совместном развитии проекта "Карта жителя" на базе банковской карты ПСБ и цифровой платформы лояльности Гознака. Соответствующее... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T16:19+0300
2024-10-29T16:19+0300
гознак
инвестиции
псб
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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Гознак и ПСБ договорились о совместном развитии проекта "Карта жителя" на базе банковской карты ПСБ и цифровой платформы лояльности Гознака. Соответствующее соглашение было заключено в ходе форума "Финополис".Такая кооперация позволит расширить функционал "Карты жителя", предложив современные цифровые и финансовые решения для субъектов РФ и их жителей, включая различные социально значимые сервисы и программы лояльности.Другое направление сотрудничества - развитие сервисов по инвестированию в драгоценные металлы для населения. Гознак и ПСБ договорились увеличить объемы торговых операций с золотыми слитками и инвестиционными монетами для розничных клиентов, разработать и внедрить механизм обмена данными в рамках проведения финансовых операций с золотом, а также развивать клиентский сервис по хранению и продаже инвестиционных продуктов.Такая синергия по каждому из направлений откроет для обеих сторон принципиально новые возможности."Благодаря сотрудничеству с ПСБ Гознак будет готов предоставлять услугу "Карта жителя", что называется, "под ключ". Она будет включать в себя как саму цифровую платформу с тонкой настройкой под конкретные задачи региональных властей, так и её инфраструктурное обеспечение вместе с выпуском банковских карт", - прокомментировал генеральный директор "Гознака" Аркадий Трачук.С другой стороны, новый механизм торговли золотыми монетами и слитками, который планируется совместно разработать с привлечением инфраструктуры сервиса "Гознак.Инвестиции", позволит банку по сути открыть для своих розничных инвесторов новое направление работы с физическим золотом."Объединяя наши компетенции в финансовой и цифровой сферах, уже в ближайшее время мы сможем предложить новые сервисы и продуктовые решения для розничных клиентов на всей территории нашей страны", - отметил глава ПСБ Пётр Фрадков.
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гознак, инвестиции, псб
Гознак, инвестиции, ПСБ
16:19 29.10.2024
 
Гознак и ПСБ будут совместно развивать проект "Карта жителя"

Гознак и ПСБ будут вместе развивать проект "Карта жителя" и торговать золотом

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанк#Печать денежных купюр на фабрике ФГУП "Гознак" в Перми
#Печать денежных купюр на фабрике ФГУП Гознак в Перми - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Гознак и ПСБ договорились о совместном развитии проекта "Карта жителя" на базе банковской карты ПСБ и цифровой платформы лояльности Гознака. Соответствующее соглашение было заключено в ходе форума "Финополис".
Такая кооперация позволит расширить функционал "Карты жителя", предложив современные цифровые и финансовые решения для субъектов РФ и их жителей, включая различные социально значимые сервисы и программы лояльности.
Другое направление сотрудничества - развитие сервисов по инвестированию в драгоценные металлы для населения. Гознак и ПСБ договорились увеличить объемы торговых операций с золотыми слитками и инвестиционными монетами для розничных клиентов, разработать и внедрить механизм обмена данными в рамках проведения финансовых операций с золотом, а также развивать клиентский сервис по хранению и продаже инвестиционных продуктов.
Такая синергия по каждому из направлений откроет для обеих сторон принципиально новые возможности.
"Благодаря сотрудничеству с ПСБ Гознак будет готов предоставлять услугу "Карта жителя", что называется, "под ключ". Она будет включать в себя как саму цифровую платформу с тонкой настройкой под конкретные задачи региональных властей, так и её инфраструктурное обеспечение вместе с выпуском банковских карт", - прокомментировал генеральный директор "Гознака" Аркадий Трачук.
С другой стороны, новый механизм торговли золотыми монетами и слитками, который планируется совместно разработать с привлечением инфраструктуры сервиса "Гознак.Инвестиции", позволит банку по сути открыть для своих розничных инвесторов новое направление работы с физическим золотом.
"Объединяя наши компетенции в финансовой и цифровой сферах, уже в ближайшее время мы сможем предложить новые сервисы и продуктовые решения для розничных клиентов на всей территории нашей страны", - отметил глава ПСБ Пётр Фрадков.
 
ГознакинвестицииПСБ
 
 
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