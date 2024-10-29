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Минфин, Гознак и Финансовый университет будут вместе готовить кадры - 29.10.2024, ПРАЙМ
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Минфин, Гознак и Финансовый университет будут вместе готовить кадры
Минфин, Гознак и Финансовый университет будут вместе готовить кадры - 29.10.2024, ПРАЙМ
Минфин, Гознак и Финансовый университет будут вместе готовить кадры
Минфин, Гознак и Финансовый университет договорились о совместной работе по подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере цифровизации общественных... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T17:01+0300
2024-10-29T17:01+0300
гознак
образование
минфин
финансовый университет
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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Минфин, Гознак и Финансовый университет договорились о совместной работе по подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере цифровизации общественных финансов.Соглашение, подписанное в рамках Московского финансового форума, подразумевает создание на базе Финансового университета нового центра формирования компетенций, в задачи которого будет входить подготовка специалистов по разработке и внедрению цифровых инноваций в сфере общественных финансов и государственного управления.Применять эти знания и умения можно, в том числе, в рамках информационных систем "Электронный бюджет" и "Финансы", развитие и обеспечение эксплуатации которых с 2023 года доверены Гознаку.Минфин и Гознак помогут организации образовательного процесса и выделят своих экспертов для организации наставничества студентов. Специалистов, которые будут владеть высокой компетенцией на стыке IT, бюджетного процесса и управления цифровыми инновациями примут на стажировку с перспективой дальнейшего трудоустройства."Острая потребность в такого рода профессионалах существует уже сейчас, и в будущем она будет только нарастать. Уверен, что системное обучение таких профильных специалистов в перспективе послужит мощным драйвером дальнейшей цифровизации сферы общественных финансов, а значит – повышению эффективности и прозрачности бюджетного процесса в масштабе всей страны", - отметил генеральный директор "Гознака" Аркадий Трачук.
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гознак, образование, минфин, финансовый университет
Гознак, образование, Минфин, Финансовый университет
17:01 29.10.2024
 
Минфин, Гознак и Финансовый университет будут вместе готовить кадры

Финансовый университет подготовит профессионалов для Гознака и Минфина

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМосковский городской педагогический университет
Московский городской педагогический университет - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Минфин, Гознак и Финансовый университет договорились о совместной работе по подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере цифровизации общественных финансов.
Соглашение, подписанное в рамках Московского финансового форума, подразумевает создание на базе Финансового университета нового центра формирования компетенций, в задачи которого будет входить подготовка специалистов по разработке и внедрению цифровых инноваций в сфере общественных финансов и государственного управления.
Применять эти знания и умения можно, в том числе, в рамках информационных систем "Электронный бюджет" и "Финансы", развитие и обеспечение эксплуатации которых с 2023 года доверены Гознаку.
#Печать денежных купюр на фабрике ФГУП Гознак в Перми - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
Гознак и ПСБ будут совместно развивать проект "Карта жителя"
16:19
Минфин и Гознак помогут организации образовательного процесса и выделят своих экспертов для организации наставничества студентов. Специалистов, которые будут владеть высокой компетенцией на стыке IT, бюджетного процесса и управления цифровыми инновациями примут на стажировку с перспективой дальнейшего трудоустройства.
"Острая потребность в такого рода профессионалах существует уже сейчас, и в будущем она будет только нарастать. Уверен, что системное обучение таких профильных специалистов в перспективе послужит мощным драйвером дальнейшей цифровизации сферы общественных финансов, а значит – повышению эффективности и прозрачности бюджетного процесса в масштабе всей страны", - отметил генеральный директор "Гознака" Аркадий Трачук.
 
ГознакобразованиеМинфинФинансовый университет
 
 
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