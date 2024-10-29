https://1prime.ru/20241029/goznak-852491729.html

Минфин, Гознак и Финансовый университет будут вместе готовить кадры

Минфин, Гознак и Финансовый университет будут вместе готовить кадры - 29.10.2024, ПРАЙМ

Минфин, Гознак и Финансовый университет будут вместе готовить кадры

Минфин, Гознак и Финансовый университет договорились о совместной работе по подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере цифровизации общественных... | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T17:01+0300

2024-10-29T17:01+0300

2024-10-29T17:01+0300

гознак

образование

минфин

финансовый университет

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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Минфин, Гознак и Финансовый университет договорились о совместной работе по подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере цифровизации общественных финансов.Соглашение, подписанное в рамках Московского финансового форума, подразумевает создание на базе Финансового университета нового центра формирования компетенций, в задачи которого будет входить подготовка специалистов по разработке и внедрению цифровых инноваций в сфере общественных финансов и государственного управления.Применять эти знания и умения можно, в том числе, в рамках информационных систем "Электронный бюджет" и "Финансы", развитие и обеспечение эксплуатации которых с 2023 года доверены Гознаку.Минфин и Гознак помогут организации образовательного процесса и выделят своих экспертов для организации наставничества студентов. Специалистов, которые будут владеть высокой компетенцией на стыке IT, бюджетного процесса и управления цифровыми инновациями примут на стажировку с перспективой дальнейшего трудоустройства."Острая потребность в такого рода профессионалах существует уже сейчас, и в будущем она будет только нарастать. Уверен, что системное обучение таких профильных специалистов в перспективе послужит мощным драйвером дальнейшей цифровизации сферы общественных финансов, а значит – повышению эффективности и прозрачности бюджетного процесса в масштабе всей страны", - отметил генеральный директор "Гознака" Аркадий Трачук.

https://1prime.ru/20241029/goznak-852491430.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

гознак, образование, минфин, финансовый университет