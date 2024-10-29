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Неудержимые. Что подорожает в 2025 году уже с января

Неудержимые. Что подорожает в 2025 году уже с января - 29.10.2024, ПРАЙМ

Неудержимые. Что подорожает в 2025 году уже с января

С каждым годом наша жизнь становится только дороже, и 2025 год не станет исключением. Что и насколько может подорожать буквально с января или немного позже,... | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T04:04+0300

2024-10-29T04:04+0300

2024-10-29T04:04+0300

статья

подорожание

рост цен

инфляция в россии

продукты питания

цены на продукты

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ, Олег Обухов. С каждым годом наша жизнь становится только дороже, и 2025 год не станет исключением. Что и насколько может подорожать буквально с января или немного позже, читайте в материале "Прайма".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВысокая инфляция для россиян стала уже привычным спутником. Многие товары и услуги подорожали в 2024 году, и поводов для стабилизации цен в следующем году не наблюдается. Пытаясь обуздать рост цен, Банк России в очередной раз повысил ключевую ставку до 21 процента, отмечая, что "спрос на внутреннем рынке превышает возможности предложения товаров и услуг". Однако ужесточение денежно-кредитной политики может спровоцировать дальнейший рост потребительских цен. Ведь, чем выше издержки у бизнеса, тем дороже будет стоить его условный продукт. А увеличение производственных расходов отразится в конечных ценах для потребителей.Продуктовая корзинаРынок продовольствия традиционно наиболее чувствителен к экономическим колебаниям, которые происходят в России. Продукты первой необходимости, такие как хлеб, молоко и мясо, дорожают, в том числе, в связи с увеличением транспортных расходов, рассказывает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев."Цены на продукты питания — одна из самых волатильных категорий. В 2025 году мы, скорее всего, увидим очередное повышение. Из-за роста цен на сырье и логистику, а также возможных колебаний курса валют, продовольственные товары могут подорожать на 10-15 процентов. Особенно это будет заметно в ценах на импортные продукты, сезонные фрукты и овощи", – прогнозирует экономист.Однако сегодня можно наблюдать, как, спасая страну от гиперинфляции, работают принятые государством меры. В их числе – активная поддержка сельского хозяйства и создание конкуренции на внутреннем рынке. Такая тактика не дает ценам взлететь "до небес" и оставляет шансы на развитие предпринимательства, отмечает вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнёр юридической компании "Лекс Альянс" Артур Леер.По его словам, именно в данный момент и рыночные механизмы начинают активно функционировать внутри страны, сдерживая ускорение инфляции. Тем не менее, ожидается, что в 2025 году цены на продукты в России в среднем могут вырасти на 8-12 процентов по сравнению с 2024 годом."В частности, согласно прогнозам, средняя стоимость молока может увеличиться до 90 рублей за литр, что на 10-15 процентов выше нынешних значений. Мясные изделия также подвержены росту: говядина – до 700-800 рублей за килограмм (рост на 12 процентов), а свинина – до 500-600 рублей за килограмм (рост на 10 процентов). Кроме того, в случае дефицита импортных продуктов, таких как фрукты и овощи, цены могут вырасти на 15-20 процентов. Например, средняя стоимость картофеля может увеличиться до 40 рублей за килограмм, а помидор – до 150 рублей за килограмм", – уточняет эксперт.Одежда, обувь и другие товарыМногие аналитики в 2025 году ожидают роста цен не только на продукты, но и на одежду, обувь и другие товары. Помимо сезонного фактора, дальнейшее удорожание может случиться на фоне осложнения экономической ситуации и новых мер ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Банка России. В результате ныне бюджетные бренды могут перейти, как минимум, в среднюю ценовую категорию, становясь менее доступными.Скорее всего, стоимость товаров, привезенных из-за рубежа, тоже будет расти по тем же причинам и на те же величины, отмечают аналитики. Многим придется заново присматриваться к более дешевой категории товаров, учитывая семейный бюджет.Услуги ЖКХ и транспортВ 2025 году в секторе жилищно-коммунальных услуг ожидается очередная индексация тарифов – предусмотренная и регулируемая законом процедура. С одной стороны, это позволяет поддерживать финансовую устойчивость ЖКХ-предприятий и гарантировать их развитие. С другой – счета на оплату этих услуг для россиян "съедают" все большую долю семейного бюджета.Тем временем, холодная и горячая вода, тепло, газ и электроэнергия будут обходиться еще дороже. В среднем – на 10-12 процентов, согласно "Прогнозу социально-экономического развития" России на ближайшие три года. Обычно индексация производится один раз в год – летом. Но в отдельных случаях чаще, в зависимости от экономической ситуации в стране. Стоимость проезда в общественном транспорте также будет проиндексирована. В большей степени это коснется крупных городов, уточняет Деев."Мы видим тенденцию повышения транспортных тарифов на уровне муниципалитетов, и это логично в условиях роста расходов на обслуживание и обновление транспортных средств. Поэтому, по нашим прогнозам, тарифы на проезд в общественном транспорте могут вырасти на 7-10% в крупных городах. В небольших населенных пунктах – менее значительно".Образование и досугСфера развлечений, включая рестораны, кафе, театры и кино, также столкнется с необходимостью пересмотра ценовой политики. Из-за растущих затрат владельцы заведений будут вынуждены увеличивать стоимость услуг. Так, цены на билеты и блюда, вероятно, поднимутся на 10-15 процентов, что потребует от россиян большей осмотрительности при выборе досуга. Инфляция станет ключевым фактором роста трат и на образовательные учреждения, предполагает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки компании "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман."Детские сады, школы и лицеи в городах федерального значения, особенно в Москве, ощутят на себе серьезное повышение цен. По нашим прогнозам, цены на услуги в этой сфере могут вырасти как минимум на 10 процентов, учитывая не только инфляцию, но и рост затрат на содержание образовательных учреждений и заработную плату педагогов", – отмечает экономист.Конечно, радостного в том, что основные статьи расходов увеличиваются, ничего нет: под угрозой финансовая стабильность каждого. Очевидным остается одно – предстоят пересмотр своих трат и составление более четкого бюджета. Можно найти альтернативные источники дохода, но тогда увеличится физическая и эмоциональная нагрузка. Важно понять, без каких товаров и услуг можно обойтись, адаптируя свое финансовое поведение.Часть расходов можно компенсировать, оформив льготы, субсидии и налоговые вычеты, например, за платное образование и медицинские услуги. Или объединиться с друзьями и коллегами для закупок, получив ощутимые скидки при больших заказах. Возможно, некоторые привычки, например, частое питание в кафе или ресторане будет лучше заменить домашней едой, а походы в кино или театры – просмотром фильма в уютной семейной обстановке.

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

подорожание, рост цен, инфляция в россии, продукты питания, цены на продукты