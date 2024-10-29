Деньги в России все еще есть, главное – правильно их привлечь

МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. В 2024 году российский рынок IPO и IBO продолжает демонстрировать признаки восстановления, несмотря на сложную макроэкономическую обстановку, высокую ставку ЦБ РФ и санкционные ограничения. С начала 2024 года на российском рынке прошло 12 IPO: 11 компаний разместили акции на Московской бирже, еще одна — на СПБ Бирже. В совокупности компании, выходившие на IPO на Мосбирже, привлекли 61,7 млрд рублей против 40,7 млрд рублей за весь 2023 год. Рост активности можно объяснить желанием компаний привлечь капитал на фоне ограниченных международных возможностей и высоких процентных ставок по займам.Высокие процентные ставки, достигшие 20-25% после последнего повышения ЦБ РФ, стимулируют компании выходить на биржу для привлечения собственного капитала. Ожидается, что до конца 2024 года на Мосбиржу выйдут такие компании, как "Озон Фармацевтика", "ЭТМ" и группа "Медскан". По оценкам аналитиков, доля IT-компаний в общем объеме IPO может составить около 40%.Основные вызовы для компаний, выходящих на IPO и IBO:Раскрытие информации: Центральный банк предлагает увеличить объем раскрываемых данных, включая прогнозы на год вперед и отчеты независимых аналитиков. Это повысит прозрачность и поможет инвесторам оценить потенциал компаний, при этом возлагая на компании обязательства по выполнению заявленных прогнозов.Прозрачность и доверие инвесторов: Компаниям необходимо работать над повышением доверия со стороны инвесторов, публикуя обоснованные прогнозы и привлекая независимых аналитиков. Это способствует укреплению доверия и может увеличить спрос на акции.Роль организаторов IPO: Организаторы размещения играют ключевую роль в продвижении лучших стандартов IPO и подтверждении достоверности информации, предоставленной компанией. Это может способствовать привлечению большего количества инвесторов и успешному размещению.Информационная нагрузка: Избыток информации может запутать инвесторов и усложнить процесс принятия решений. Компаниям следует стремиться к балансу между детальностью раскрываемой информации и её доступностью.Готовность к соблюдению новых норм: Возможные изменения в законодательстве и регуляторной базе могут потребовать более сложной подготовки к IPO и отпугнуть компании, недостаточно подготовленные к новым требованиям.Investor Relations (IR): Эффективное взаимодействие с инвесторами критично для успешного IPO. Оно включает регулярные обновления, прозрачную отчетность и стратегические коммуникации для построения долгосрочных отношений на рынке. Важным аспектом является также кадровое обеспечение и готовность топ-менеджмента соответствовать стандартам публичной компании. Это подразумевает привлечение специалистов с опытом работы в таких компаниях и развитие внутренних компетенций, чтобы соответствовать требованиям прозрачности, эффективности и открытости. СМИ и инвестиционные аналитики стали все чаще стали обращать внимание на профессиональную подготовку и адаптивность руководителей, способных управлять изменениями и внедрять лучшие практики корпоративного управления.В заключение можно сказать, что российский рынок IPO и IBO в 2024 году достигнет устойчивого восстановления, несмотря на вызовы, связанные с макроэкономической нестабильностью, постоянными изменениями процентных ставок и геополитическими ограничениями. Количество размещений и объем привлеченного капитала уже существенно превысили показатели 2023 года, что свидетельствует о растущем интересе компаний к публичному рынку. Особое внимание уделяется секторам информационных технологий и фармацевтики, которые продолжают расти на фоне государственной поддержки и цифровизации экономики.Вместе с этим значительные вызовы в лице растущих требований к раскрытой информации и сложностей с привлечением капитала в условиях высокого кредитного давления требуют соблюдения высокого стандарта управления. Для получения выгоды от проведения IPO и IBO компании необходимо не только обеспечить прозрачность и конфиденциальность со стороны снижения, но и эффективно управлять своими ожиданиями и коммуникациями через отношения с инвесторами.Автор - Ярослав Кабаков, приглашенный преподаватель программы "Финансовые и фондовые рынки" Высшей школы бизнеса ВШЭ, директор по стратегии ИК "Финам"
МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. В 2024 году российский рынок IPO и IBO продолжает демонстрировать признаки восстановления, несмотря на сложную макроэкономическую обстановку, высокую ставку ЦБ РФ и санкционные ограничения. С начала 2024 года на российском рынке прошло 12 IPO: 11 компаний разместили акции на Московской бирже, еще одна — на СПБ Бирже. В совокупности компании, выходившие на IPO на Мосбирже, привлекли 61,7 млрд рублей против 40,7 млрд рублей за весь 2023 год. Рост активности можно объяснить желанием компаний привлечь капитал на фоне ограниченных международных возможностей и высоких процентных ставок по займам.
Высокие процентные ставки, достигшие 20-25% после последнего повышения ЦБ РФ, стимулируют компании выходить на биржу для привлечения собственного капитала. Ожидается, что до конца 2024 года на Мосбиржу выйдут такие компании, как "Озон Фармацевтика", "ЭТМ" и группа "Медскан". По оценкам аналитиков, доля IT-компаний в общем объеме IPO может составить около 40%.
Основные вызовы для компаний, выходящих на IPO и IBO:
Раскрытие информации: Центральный банк предлагает увеличить объем раскрываемых данных, включая прогнозы на год вперед и отчеты независимых аналитиков. Это повысит прозрачность и поможет инвесторам оценить потенциал компаний, при этом возлагая на компании обязательства по выполнению заявленных прогнозов.
Прозрачность и доверие инвесторов: Компаниям необходимо работать над повышением доверия со стороны инвесторов, публикуя обоснованные прогнозы и привлекая независимых аналитиков. Это способствует укреплению доверия и может увеличить спрос на акции.
Роль организаторов IPO: Организаторы размещения играют ключевую роль в продвижении лучших стандартов IPO и подтверждении достоверности информации, предоставленной компанией. Это может способствовать привлечению большего количества инвесторов и успешному размещению.
Информационная нагрузка: Избыток информации может запутать инвесторов и усложнить процесс принятия решений. Компаниям следует стремиться к балансу между детальностью раскрываемой информации и её доступностью.
Готовность к соблюдению новых норм: Возможные изменения в законодательстве и регуляторной базе могут потребовать более сложной подготовки к IPO и отпугнуть компании, недостаточно подготовленные к новым требованиям.
Investor Relations (IR): Эффективное взаимодействие с инвесторами критично для успешного IPO. Оно включает регулярные обновления, прозрачную отчетность и стратегические коммуникации для построения долгосрочных отношений на рынке. Важным аспектом является также кадровое обеспечение и готовность топ-менеджмента соответствовать стандартам публичной компании. Это подразумевает привлечение специалистов с опытом работы в таких компаниях и развитие внутренних компетенций, чтобы соответствовать требованиям прозрачности, эффективности и открытости. СМИ и инвестиционные аналитики стали все чаще стали обращать внимание на профессиональную подготовку и адаптивность руководителей, способных управлять изменениями и внедрять лучшие практики корпоративного управления.
В заключение можно сказать, что российский рынок IPO и IBO в 2024 году достигнет устойчивого восстановления, несмотря на вызовы, связанные с макроэкономической нестабильностью, постоянными изменениями процентных ставок и геополитическими ограничениями. Количество размещений и объем привлеченного капитала уже существенно превысили показатели 2023 года, что свидетельствует о растущем интересе компаний к публичному рынку. Особое внимание уделяется секторам информационных технологий и фармацевтики, которые продолжают расти на фоне государственной поддержки и цифровизации экономики.
Вместе с этим значительные вызовы в лице растущих требований к раскрытой информации и сложностей с привлечением капитала в условиях высокого кредитного давления требуют соблюдения высокого стандарта управления. Для получения выгоды от проведения IPO и IBO компании необходимо не только обеспечить прозрачность и конфиденциальность со стороны снижения, но и эффективно управлять своими ожиданиями и коммуникациями через отношения с инвесторами.
Автор - Ярослав Кабаков, приглашенный преподаватель программы "Финансовые и фондовые рынки" Высшей школы бизнеса ВШЭ, директор по стратегии ИК "Финам"
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