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Сбербанк повышает ставки по семейной ипотеке со сверхлимитом

Сбербанк повышает ставки по семейной ипотеке со сверхлимитом - 29.10.2024, ПРАЙМ

Сбербанк повышает ставки по семейной ипотеке со сверхлимитом

Сбербанк с 30 октября повышает средневзвешенные ставки при оформлении семейной ипотеки со сверхлимитом денежных средств, минимальная теперь - 9,4%, сообщили в... | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T22:37+0300

2024-10-29T22:37+0300

2024-10-29T22:38+0300

экономика

сбербанк

семейная ипотека

ставки

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Сбербанк с 30 октября повышает средневзвешенные ставки при оформлении семейной ипотеки со сверхлимитом денежных средств, минимальная теперь - 9,4%, сообщили в пресс-службе банка. Программа позволяет взять кредит на сумму, превышающую лимит по семейной ипотеке. По ее условиям сумма до утвержденного правительством РФ лимита по программе "Семейная ипотека" оформляется по льготной ставке 6%, а сумма свыше лимита - по ставке банка. В кредитном договоре указывается средневзвешенная ставка. "Сбербанк корректирует средневзвешенные ставки при оформлении "Семейной ипотеки" со сверхлимитом денежных средств с 30 октября на фоне высокой ключевой ставки и в связи с ростом ставок по всем рыночным программам в банке... Средневзвешенные ставки будут увеличены в диапазоне от 1 до 4 процентных пунктов в зависимости от суммы кредита", - сказано в сообщении. Отмечается, что минимальная ставка по программе на "Домклик" для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области при сумме кредита от 12,5 миллиона рублей составит 9,4%. Для иных регионов при сумме кредита свыше 6,5 миллиона составит 10%. В июле "Семейная ипотека" в России была продлена до 2030 года - ее можно оформить по ставке до 6%. По программе можно взять кредит до 12 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 миллионов рублей в остальных регионах. По данным аналитиков "Домклик", за истекший период 2024 года Сбербанк выдал более 173 тысяч кредитов в рамках семейной ипотеки на общую сумму 862 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20241025/ipoteka-852427695.html

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сбербанк, семейная ипотека, ставки