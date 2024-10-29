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Росавтодор объявил об открытии объездной дороги вокруг Кемерова - 29.10.2024, ПРАЙМ
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Росавтодор объявил об открытии объездной дороги вокруг Кемерова
Росавтодор объявил об открытии объездной дороги вокруг Кемерова - 29.10.2024, ПРАЙМ
Росавтодор объявил об открытии объездной дороги вокруг Кемерова
Росавтодор объявил об открытии Северо-Западной объездной дороги вокруг Кемерова. | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T21:42+0300
2024-10-29T21:43+0300
экономика
кемерово
росавтодор
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Росавтодор объявил об открытии Северо-Западной объездной дороги вокруг Кемерова. "Сегодня в Кузбассе состоялся торжественный запуск движения по Северо-Западному обходу города Кемерово", - рассказали в пресс-центре компании. Отмечается, что строительство объездной шло с опережением - дорожники справились за три года вместо запланированных шести. Магистраль длиной 47,6 километра соединила федеральную трассу Р-255 "Сибирь" с запада на восток. Она позволит повысить эффективность грузоперевозок и улучшить экологическую обстановку в городе, добавили в Росавтодоре. Участие в церемонии открытия приняли зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, министр энергетики РФ Сергей Цивилев и губернатор Кузбасса Илья Середюк.
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кемерово, росавтодор
Экономика, КЕМЕРОВО, Росавтодор
21:42 29.10.2024 (обновлено: 21:43 29.10.2024)
 
Росавтодор объявил об открытии объездной дороги вокруг Кемерова

Росавтодор объявил об открытии Северо-Западной объездной дороги вокруг Кемерова

© РИА Новости . Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкКемерово
Кемерово - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Росавтодор объявил об открытии Северо-Западной объездной дороги вокруг Кемерова.
"Сегодня в Кузбассе состоялся торжественный запуск движения по Северо-Западному обходу города Кемерово", - рассказали в пресс-центре компании.
Отмечается, что строительство объездной шло с опережением - дорожники справились за три года вместо запланированных шести.
Магистраль длиной 47,6 километра соединила федеральную трассу Р-255 "Сибирь" с запада на восток. Она позволит повысить эффективность грузоперевозок и улучшить экологическую обстановку в городе, добавили в Росавтодоре.
Дорога - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2024
Росавтодор оценил повышение транспортной доступности в России
10 января, 11:52
Участие в церемонии открытия приняли зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, министр энергетики РФ Сергей Цивилев и губернатор Кузбасса Илья Середюк.
 
ЭкономикаКЕМЕРОВОРосавтодор
 
 
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