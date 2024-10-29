https://1prime.ru/20241029/kemerovo-852497374.html

Росавтодор объявил об открытии объездной дороги вокруг Кемерова

Росавтодор объявил об открытии объездной дороги вокруг Кемерова - 29.10.2024, ПРАЙМ

Росавтодор объявил об открытии объездной дороги вокруг Кемерова

Росавтодор объявил об открытии Северо-Западной объездной дороги вокруг Кемерова. | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T21:42+0300

2024-10-29T21:42+0300

2024-10-29T21:43+0300

экономика

кемерово

росавтодор

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Росавтодор объявил об открытии Северо-Западной объездной дороги вокруг Кемерова. "Сегодня в Кузбассе состоялся торжественный запуск движения по Северо-Западному обходу города Кемерово", - рассказали в пресс-центре компании. Отмечается, что строительство объездной шло с опережением - дорожники справились за три года вместо запланированных шести. Магистраль длиной 47,6 километра соединила федеральную трассу Р-255 "Сибирь" с запада на восток. Она позволит повысить эффективность грузоперевозок и улучшить экологическую обстановку в городе, добавили в Росавтодоре. Участие в церемонии открытия приняли зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, министр энергетики РФ Сергей Цивилев и губернатор Кузбасса Илья Середюк.

https://1prime.ru/20240110/842757429.html

кемерово

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кемерово, росавтодор