https://1prime.ru/20241029/kemerovo-852497374.html
Росавтодор объявил об открытии объездной дороги вокруг Кемерова
Росавтодор объявил об открытии объездной дороги вокруг Кемерова - 29.10.2024, ПРАЙМ
Росавтодор объявил об открытии объездной дороги вокруг Кемерова
Росавтодор объявил об открытии Северо-Западной объездной дороги вокруг Кемерова. | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T21:42+0300
2024-10-29T21:42+0300
2024-10-29T21:43+0300
экономика
кемерово
росавтодор
https://cdnn.1prime.ru/img/76373/92/763739257_0:223:2763:1777_1920x0_80_0_0_02445ed2d4babc28efeb57c6fb4617bd.jpg
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Росавтодор объявил об открытии Северо-Западной объездной дороги вокруг Кемерова. "Сегодня в Кузбассе состоялся торжественный запуск движения по Северо-Западному обходу города Кемерово", - рассказали в пресс-центре компании. Отмечается, что строительство объездной шло с опережением - дорожники справились за три года вместо запланированных шести. Магистраль длиной 47,6 километра соединила федеральную трассу Р-255 "Сибирь" с запада на восток. Она позволит повысить эффективность грузоперевозок и улучшить экологическую обстановку в городе, добавили в Росавтодоре. Участие в церемонии открытия приняли зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, министр энергетики РФ Сергей Цивилев и губернатор Кузбасса Илья Середюк.
https://1prime.ru/20240110/842757429.html
кемерово
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76373/92/763739257_47:0:2714:2000_1920x0_80_0_0_57fcd434dc81c38188ebdbecfc1a6950.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемерово, росавтодор
Экономика, КЕМЕРОВО, Росавтодор
Росавтодор объявил об открытии объездной дороги вокруг Кемерова
Росавтодор объявил об открытии Северо-Западной объездной дороги вокруг Кемерова
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Росавтодор объявил об открытии Северо-Западной объездной дороги вокруг Кемерова.
"Сегодня в Кузбассе состоялся торжественный запуск движения по Северо-Западному обходу города Кемерово", - рассказали в пресс-центре компании.
Отмечается, что строительство объездной шло с опережением - дорожники справились за три года вместо запланированных шести.
Магистраль длиной 47,6 километра соединила федеральную трассу Р-255 "Сибирь" с запада на восток. Она позволит повысить эффективность грузоперевозок и улучшить экологическую обстановку в городе, добавили в Росавтодоре.
Росавтодор оценил повышение транспортной доступности в России
Участие в церемонии открытия приняли зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, министр энергетики РФ Сергей Цивилев и губернатор Кузбасса Илья Середюк.