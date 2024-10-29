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Верховный суд: банкам нельзя в одностороннем порядке вводить новые комиссии - 29.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241029/komissii-852481653.html
Верховный суд: банкам нельзя в одностороннем порядке вводить новые комиссии
Верховный суд: банкам нельзя в одностороннем порядке вводить новые комиссии - 29.10.2024, ПРАЙМ
Верховный суд: банкам нельзя в одностороннем порядке вводить новые комиссии
Банки не вправе повышать в одностороннем порядке комиссии и устанавливать новые по договорам займа, говорится в обзоре судебной практики Верховного суда России. | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T06:50+0300
2024-10-29T06:51+0300
экономика
банки
кредитные карты
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Банки не вправе повышать в одностороннем порядке комиссии и устанавливать новые по договорам займа, говорится в обзоре судебной практики Верховного суда России. Прецедентом по данному вопросу послужило дело жителя Мурманска, оформившего кредитную карту, с которой можно было без уплаты комиссии снимать наличные средства. Но затем банк изменил в одностороннем порядке условия заключенного с клиентом договора и установил комиссию за снятие любой суммы. Клиент обратился в суд, однако получил отказ, мотивированный тем, что право кредитной организации в одностороннем порядке вносить изменения в условия договора и в тарифы было прописано в кредитном договоре. Также судебная инстанция указала, что кредитная карта рассчитана на безналичные расчеты, а выдача наличных средств можно квалифицировать как отдельное имущественное благом, которое является дополнительной возмездной услугой. Верховный суд России не согласился с такой трактовкой и охарактеризовал такое условие кредитного договора ничтожным. "Ни Законом о банках и банковской деятельности, ни Законом о потребительском кредите не предусмотрено право банка в одностороннем порядке изменять условия договора и увеличивать размеры комиссий или вводить новые комиссии, поскольку такие изменения влекут за собой увеличение размера денежного обязательства заемщика по договору потребительского кредита (займа)", - говорится в материалах Верховного суда.
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банки, кредитные карты
Экономика, Банки, кредитные карты
06:50 29.10.2024 (обновлено: 06:51 29.10.2024)
 
Верховный суд: банкам нельзя в одностороннем порядке вводить новые комиссии

Верховный суд запретил банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Банки не вправе повышать в одностороннем порядке комиссии и устанавливать новые по договорам займа, говорится в обзоре судебной практики Верховного суда России.
Прецедентом по данному вопросу послужило дело жителя Мурманска, оформившего кредитную карту, с которой можно было без уплаты комиссии снимать наличные средства. Но затем банк изменил в одностороннем порядке условия заключенного с клиентом договора и установил комиссию за снятие любой суммы.
Клиент обратился в суд, однако получил отказ, мотивированный тем, что право кредитной организации в одностороннем порядке вносить изменения в условия договора и в тарифы было прописано в кредитном договоре. Также судебная инстанция указала, что кредитная карта рассчитана на безналичные расчеты, а выдача наличных средств можно квалифицировать как отдельное имущественное благом, которое является дополнительной возмездной услугой.
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Верховный суд России не согласился с такой трактовкой и охарактеризовал такое условие кредитного договора ничтожным.
"Ни Законом о банках и банковской деятельности, ни Законом о потребительском кредите не предусмотрено право банка в одностороннем порядке изменять условия договора и увеличивать размеры комиссий или вводить новые комиссии, поскольку такие изменения влекут за собой увеличение размера денежного обязательства заемщика по договору потребительского кредита (займа)", - говорится в материалах Верховного суда.
 
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