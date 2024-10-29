https://1prime.ru/20241029/komissii-852481653.html

Верховный суд: банкам нельзя в одностороннем порядке вводить новые комиссии

Верховный суд: банкам нельзя в одностороннем порядке вводить новые комиссии - 29.10.2024, ПРАЙМ

Верховный суд: банкам нельзя в одностороннем порядке вводить новые комиссии

Банки не вправе повышать в одностороннем порядке комиссии и устанавливать новые по договорам займа, говорится в обзоре судебной практики Верховного суда России. | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T06:50+0300

2024-10-29T06:50+0300

2024-10-29T06:51+0300

экономика

банки

кредитные карты

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454992_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_7b5531a6d631787092141dc7375580d6.jpg

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Банки не вправе повышать в одностороннем порядке комиссии и устанавливать новые по договорам займа, говорится в обзоре судебной практики Верховного суда России. Прецедентом по данному вопросу послужило дело жителя Мурманска, оформившего кредитную карту, с которой можно было без уплаты комиссии снимать наличные средства. Но затем банк изменил в одностороннем порядке условия заключенного с клиентом договора и установил комиссию за снятие любой суммы. Клиент обратился в суд, однако получил отказ, мотивированный тем, что право кредитной организации в одностороннем порядке вносить изменения в условия договора и в тарифы было прописано в кредитном договоре. Также судебная инстанция указала, что кредитная карта рассчитана на безналичные расчеты, а выдача наличных средств можно квалифицировать как отдельное имущественное благом, которое является дополнительной возмездной услугой. Верховный суд России не согласился с такой трактовкой и охарактеризовал такое условие кредитного договора ничтожным. "Ни Законом о банках и банковской деятельности, ни Законом о потребительском кредите не предусмотрено право банка в одностороннем порядке изменять условия договора и увеличивать размеры комиссий или вводить новые комиссии, поскольку такие изменения влекут за собой увеличение размера денежного обязательства заемщика по договору потребительского кредита (займа)", - говорится в материалах Верховного суда.

https://1prime.ru/20241028/karta-852402768.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, кредитные карты