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Статистики рассчитали темпы подорожания сливочного масла в Москве
Статистики рассчитали темпы подорожания сливочного масла в Москве - 29.10.2024, ПРАЙМ
Статистики рассчитали темпы подорожания сливочного масла в Москве
Цена на сливочное масло в Москве выросла на 11,4% с начала года, самый высокий рост был зафиксирован в августе - плюс 3,5%, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T13:05+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Цена на сливочное масло в Москве выросла на 11,4% с начала года, самый высокий рост был зафиксирован в августе - плюс 3,5%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления Федеральной службы государственной статистики по городу Москве и Московской области. "В Москве цена на сливочное масло в сентябре 2024 года выросла на 2,7% в сравнении с августом 2024 года. С начала года цена на сливочное масло выросла на 11,4%", - рассказали в пресс-службе. В Мосстате уточнили, что цены на сливочное масло находятся в постоянной динамике: самое большое снижение к предыдущему месяцу было зафиксировано в мае этого года - минус 0,3%, а самый высокий рост в августе - плюс 3,5%. Как сообщала "Российская газета", ссылаясь на данные Росстата, с начала года сливочное масло подорожало более чем на 23%. В Минсельхозе ранее заявили, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом. Более того, министерство отметило снижение цен на данный продукт в оптовом звене, что в среднесрочной перспективе должно повлиять и на розничные цены.Профильные структуры - Союзмолоко и АКОРТ не сообщали об остановке или сокращении производства сливочного масла. Рисков его нехватки в стране там также не наблюдают.
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союзмолоко, акорт, москва, цены на продукты
Союзмолоко, АКОРТ, МОСКВА, Цены на продукты
Статистики рассчитали темпы подорожания сливочного масла в Москве
Мосстат: цена на сливочное масло в Москве выросла на 11,4% с начала года
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Цена на сливочное масло в Москве выросла на 11,4% с начала года, самый высокий рост был зафиксирован в августе - плюс 3,5%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления Федеральной службы государственной статистики по городу Москве и Московской области.
"В Москве цена на сливочное масло в сентябре 2024 года выросла на 2,7% в сравнении с августом 2024 года. С начала года цена на сливочное масло выросла на 11,4%", - рассказали в пресс-службе.
В Мосстате уточнили, что цены на сливочное масло находятся в постоянной динамике: самое большое снижение к предыдущему месяцу было зафиксировано в мае этого года - минус 0,3%, а самый высокий рост в августе - плюс 3,5%.
Как сообщала "Российская газета", ссылаясь на данные Росстата, с начала года сливочное масло подорожало более чем на 23%. В Минсельхозе ранее заявили, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом. Более того, министерство отметило снижение цен на данный продукт в оптовом звене, что в среднесрочной перспективе должно повлиять и на розничные цены.
Профильные структуры - Союзмолоко и АКОРТ не сообщали об остановке или сокращении производства сливочного масла. Рисков его нехватки в стране там также не наблюдают.
Минсельхоз зафиксировал снижение оптовых цен на сливочное масло в России