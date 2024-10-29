https://1prime.ru/20241029/migratsiya-852488601.html
Госдума приняла пакет законов о борьбе с незаконной миграцией
Госдума приняла пакет законов о борьбе с незаконной миграцией - 29.10.2024, ПРАЙМ
Госдума приняла пакет законов о борьбе с незаконной миграцией
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о лишении свободы на срок до 15 лет за организацию незаконной... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T13:25+0300
2024-10-29T13:25+0300
2024-10-29T13:26+0300
мигранты
трудовые мигранты
незаконная миграция
госдума
вячеслав володин
https://cdnn.1prime.ru/img/84247/42/842474243_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_7b7546b3d4c571635db87ae735ac376e.jpg
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о лишении свободы на срок до 15 лет за организацию незаконной миграции. К ней относят попытки скрыть другое преступление или облегчить его совершение путем использования поддельных документов, а также изъятие, сокрытие либо уничтожение документов, удостоверяющих личность и с использованием интернета.Также предусматриваются повышенная уголовная ответственность за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан и лиц без гражданства.Помимо этого, принят закон о признании отягчающим обстоятельством совершения преступления нелегальным мигрантом. По данным Следственного комитета, в этом году число таких преступлений увеличилось в 3 раза - до 8 тысяч эпизодов.Кроме этого, во втором и третьем чтении принят закон о внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами по миграции. Такие сайты будут включать в реестр запрещенной информации.Как отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятие инициатив будет способствовать противодействию организации незаконной миграции, ужесточению наказаний за совершение преступлений в этой сфере, а также обеспечению общественной безопасности.
https://1prime.ru/20240701/migratsiya-849628621.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84247/42/842474243_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_dbc3cacdfffa0fc84b89efec5fee70f6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мигранты, трудовые мигранты, незаконная миграция, госдума, вячеслав володин
Мигранты, Трудовые мигранты, незаконная миграция, Госдума, Вячеслав Володин
Госдума приняла пакет законов о борьбе с незаконной миграцией
Госдума ужесточила ответственность за содействие незаконной миграции
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о лишении свободы на срок до 15 лет за организацию незаконной миграции. К ней относят попытки скрыть другое преступление или облегчить его совершение путем использования поддельных документов, а также изъятие, сокрытие либо уничтожение документов, удостоверяющих личность и с использованием интернета.
Также предусматриваются повышенная уголовная ответственность за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан и лиц без гражданства.
Помимо этого, принят закон о признании отягчающим обстоятельством совершения преступления нелегальным мигрантом. По данным Следственного комитета, в этом году число таких преступлений увеличилось в 3 раза - до 8 тысяч эпизодов.
Кроме этого, во втором и третьем чтении принят закон о внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами по миграции. Такие сайты будут включать в реестр запрещенной информации.
Как отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятие инициатив будет способствовать противодействию организации незаконной миграции, ужесточению наказаний за совершение преступлений в этой сфере, а также обеспечению общественной безопасности.
Глава МВД отметил рост числа преступлений, связанных с незаконной миграцией