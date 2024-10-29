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Госдума приняла пакет законов о борьбе с незаконной миграцией

Госдума приняла пакет законов о борьбе с незаконной миграцией - 29.10.2024, ПРАЙМ

Госдума приняла пакет законов о борьбе с незаконной миграцией

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о лишении свободы на срок до 15 лет за организацию незаконной... | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T13:25+0300

2024-10-29T13:25+0300

2024-10-29T13:26+0300

мигранты

трудовые мигранты

незаконная миграция

госдума

вячеслав володин

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о лишении свободы на срок до 15 лет за организацию незаконной миграции. К ней относят попытки скрыть другое преступление или облегчить его совершение путем использования поддельных документов, а также изъятие, сокрытие либо уничтожение документов, удостоверяющих личность и с использованием интернета.Также предусматриваются повышенная уголовная ответственность за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан и лиц без гражданства.Помимо этого, принят закон о признании отягчающим обстоятельством совершения преступления нелегальным мигрантом. По данным Следственного комитета, в этом году число таких преступлений увеличилось в 3 раза - до 8 тысяч эпизодов.Кроме этого, во втором и третьем чтении принят закон о внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами по миграции. Такие сайты будут включать в реестр запрещенной информации.Как отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятие инициатив будет способствовать противодействию организации незаконной миграции, ужесточению наказаний за совершение преступлений в этой сфере, а также обеспечению общественной безопасности.

https://1prime.ru/20240701/migratsiya-849628621.html

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мигранты, трудовые мигранты, незаконная миграция, госдума, вячеслав володин