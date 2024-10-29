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Госдума приняла пакет законов о борьбе с незаконной миграцией - 29.10.2024, ПРАЙМ
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Госдума приняла пакет законов о борьбе с незаконной миграцией
Госдума приняла пакет законов о борьбе с незаконной миграцией - 29.10.2024, ПРАЙМ
Госдума приняла пакет законов о борьбе с незаконной миграцией
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о лишении свободы на срок до 15 лет за организацию незаконной... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T13:25+0300
2024-10-29T13:26+0300
мигранты
трудовые мигранты
незаконная миграция
госдума
вячеслав володин
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о лишении свободы на срок до 15 лет за организацию незаконной миграции. К ней относят попытки скрыть другое преступление или облегчить его совершение путем использования поддельных документов, а также изъятие, сокрытие либо уничтожение документов, удостоверяющих личность и с использованием интернета.Также предусматриваются повышенная уголовная ответственность за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан и лиц без гражданства.Помимо этого, принят закон о признании отягчающим обстоятельством совершения преступления нелегальным мигрантом. По данным Следственного комитета, в этом году число таких преступлений увеличилось в 3 раза - до 8 тысяч эпизодов.Кроме этого, во втором и третьем чтении принят закон о внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами по миграции. Такие сайты будут включать в реестр запрещенной информации.Как отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятие инициатив будет способствовать противодействию организации незаконной миграции, ужесточению наказаний за совершение преступлений в этой сфере, а также обеспечению общественной безопасности.
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мигранты, трудовые мигранты, незаконная миграция, госдума, вячеслав володин
Мигранты, Трудовые мигранты, незаконная миграция, Госдума, Вячеслав Володин
13:25 29.10.2024 (обновлено: 13:26 29.10.2024)
 
Госдума приняла пакет законов о борьбе с незаконной миграцией

Госдума ужесточила ответственность за содействие незаконной миграции

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о лишении свободы на срок до 15 лет за организацию незаконной миграции. К ней относят попытки скрыть другое преступление или облегчить его совершение путем использования поддельных документов, а также изъятие, сокрытие либо уничтожение документов, удостоверяющих личность и с использованием интернета.
Также предусматриваются повышенная уголовная ответственность за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан и лиц без гражданства.
Помимо этого, принят закон о признании отягчающим обстоятельством совершения преступления нелегальным мигрантом. По данным Следственного комитета, в этом году число таких преступлений увеличилось в 3 раза - до 8 тысяч эпизодов.
Кроме этого, во втором и третьем чтении принят закон о внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами по миграции. Такие сайты будут включать в реестр запрещенной информации.
Как отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятие инициатив будет способствовать противодействию организации незаконной миграции, ужесточению наказаний за совершение преступлений в этой сфере, а также обеспечению общественной безопасности.
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МигрантыТрудовые мигрантынезаконная миграцияГосдумаВячеслав Володин
 
 
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