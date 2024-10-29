https://1prime.ru/20241029/mrot-852492483.html

Путин подписал закон о повышении МРОТ до 22 440 рублей

Путин подписал закон о повышении МРОТ до 22 440 рублей - 29.10.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон о повышении МРОТ до 22 440 рублей

Российский президент Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда до 22 440 рублей в месяц. | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T17:13+0300

2024-10-29T17:13+0300

2024-10-29T17:14+0300

россия

мрот

владимир путин

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда до 22 440 рублей в месяц.На текущий момент МРОТ составляет 19242 рублей. Его повышение ожидается с 1 января 2025 года. "С начала следующего года минимальный размер оплаты труда устанавливается в сумме 22 440 рублей в месяц, в настоящее время это 19 242 рубля в месяц", - ранее отмечала сенатор социального комитета Совета Федерациии Наталия Косихина, отметил, что зарплата будет повышена 4,2 миллиона работников.

https://1prime.ru/20241023/mrot-852361739.html

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россия, мрот, владимир путин