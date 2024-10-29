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Глава Saudi Aramco оценил состояние мирового рынка нефти
Глава Saudi Aramco оценил состояние мирового рынка нефти - 29.10.2024, ПРАЙМ
Глава Saudi Aramco оценил состояние мирового рынка нефти
Нефтяной рынок в настоящее время достиг баланса в части спроса и предложения, ожидается, что спрос в среднем составит 104,5 миллиона баррелей в сутки в этом... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T18:11+0300
2024-10-29T18:11+0300
2024-10-29T18:12+0300
экономика
saudi aramco
мировой рынок нефти
оценка
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Нефтяной рынок в настоящее время достиг баланса в части спроса и предложения, ожидается, что спрос в среднем составит 104,5 миллиона баррелей в сутки в этом году, заявил во вторник генеральный директор саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco Амин ан-Нассер. "Я считаю, что рынок в настоящее время сбалансирован... Определенно, рост процентных ставок в Китае оказал влияние, но рынок также сбалансирован с точки зрения фундаментальных факторов спроса и предложения. Ожидается, что спрос в среднем составит 104,5 миллиона баррелей в сутки в этом году", - сказал он на конференции Future Investment Initiative (FII) в Эр-Рияде. Его слова цитирует саудовское экономическое издание "Аль-Иктисадия". Как отметил гендиректор Aramco, "глобальный Юг сейчас использует только десятую часть энергии по сравнению с глобальным Севером". "Энергетический переход должен быть устойчивым и доступным. Трансформация энергетики зависит от уровня экономической зрелости ... Нам сначала нужен энергетический переход за счет сокращения выбросов из нынешних источников", - добавил он.
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saudi aramco, мировой рынок нефти, оценка
Экономика, Saudi Aramco, мировой рынок нефти, оценка
Глава Saudi Aramco оценил состояние мирового рынка нефти
Глава Saudi Aramco Амин ан-Нассер: рынок нефти в настоящее время сбалансирован
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Нефтяной рынок в настоящее время достиг баланса в части спроса и предложения, ожидается, что спрос в среднем составит 104,5 миллиона баррелей в сутки в этом году, заявил во вторник генеральный директор саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco Амин ан-Нассер.
"Я считаю, что рынок в настоящее время сбалансирован... Определенно, рост процентных ставок в Китае оказал влияние, но рынок также сбалансирован с точки зрения фундаментальных факторов спроса и предложения. Ожидается, что спрос в среднем составит 104,5 миллиона баррелей в сутки в этом году", - сказал он на конференции Future Investment Initiative (FII) в Эр-Рияде. Его слова цитирует саудовское экономическое издание "Аль-Иктисадия".
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Как отметил гендиректор Aramco, "глобальный Юг сейчас использует только десятую часть энергии по сравнению с глобальным Севером". "Энергетический переход должен быть устойчивым и доступным. Трансформация энергетики зависит от уровня экономической зрелости ... Нам сначала нужен энергетический переход за счет сокращения выбросов из нынешних источников", - добавил он.