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Посольство России направило в финский МИД ноту из-за ареста недвижимости

Посольство России направило в финский МИД ноту из-за ареста недвижимости - 29.10.2024, ПРАЙМ

Посольство России направило в финский МИД ноту из-за ареста недвижимости

Посольство РФ направило в финский МИД ноту протеста в связи с действиями властей Финляндии, наложивших арест на российскую недвижимости, передает дипмиссия. | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T21:10+0300

2024-10-29T21:10+0300

2024-10-29T21:10+0300

политика

россия

нота протеста

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Посольство РФ направило в финский МИД ноту протеста в связи с действиями властей Финляндии, наложивших арест на российскую недвижимости, передает дипмиссия. По сообщению финских СМИ, несколько дней вступил в силу арест, наложенный властями страны на Российский центр науки и культуры в Хельсинки. А сегодня со ссылкой на службу судебных приставов сообщалось, что в перечень объектов недвижимости РФ, на которые наложен арест, включены 44 позиции общей стоимостью $35,5 млн. "Посольство направило в МИД Финляндии ноту с выражением решительного протеста против действий финских властей, грубо нарушающих положения международного права. Рассчитываем, что решение Службы судебных приставов Финляндии будет пересмотрено", - отметили российские дипломаты.По их словам, около половины объектов, попавших под арест, - дипломатическое недвижимое имущество, используемое в служебных целях и, следовательно, на него распространяется иммунитет, закрепленный в положении Венской конвенции о дипломатических сношениях и соответствующих законодательных нормах самой Финляндии.Согласно заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Российская Федерация оспорит действия финских властей в судебном порядке.

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россия, нота протеста